西班牙高鐵對撞 至少40死 10多年來最慘重傷亡

西班牙18日晚間發生Iryo高鐵和火車對撞事故，造成約200多人傷亡。(圖片來源/Iryo)

西班牙1月18日晚間7點多發生高速列車和火車對撞，造成約200人的嚴重傷亡，此為西班牙10多年來災情最慘重的鐵路事故。

事故發生在科爾多瓦（Córdoba）附近的阿達穆斯（Adamuz）。一列從馬拉加（Málaga）開往馬德里的民營Iryo高速列車，行駛在哥多華省（Cordoba）阿達穆斯（Adamuz）附近時脫軌，衝上對向軌道後撞上從馬德里南下往維爾瓦（Huelva）的西班牙國家鐵路公司（Renfe）列車，導致後者也出軌翻覆。

兩輛列車共載有400多名乘客和列車人員，乘客多數為週末假期結束後往返馬德里的西班牙人，估計目前有40人在事故中喪生，另有超過159人受傷，其中12人重傷，大多數死傷者都在開往維爾瓦方向的列車前幾輛車廂。

列車新、鐵路筆直卻出軌對撞，官員和專家直呼詭異

列車脫軌原因尚不清楚，西班牙官方刻正展開調查，釐清真相預計至少需費時1個月。

出事地點是一條筆直的鐵軌，去年5月曾重新翻修，而且出軌的Iryo是新列車，甫於2022年出廠，4天前才維修過，其型號為「紅箭特快列車1000型」（Frecciarossa 1000），與義大利高速鐵路網路所使用的型號相同，該列車的製造商「日立軌道義大利」（Hitachi Rail Italy）曾於1月15日才進行例行性維修，並未發現任何異狀。

西班牙國有鐵路總裁埃雷迪亞（Álvaro Fernández Heredia）告訴當地媒體，意外發生在一條配備「主動式安全防護設施」的筆直軌道上，這是相當罕見的情形。

西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）也認為，在筆直的鐵軌上發生火車對撞是一件「極度詭異」的事情，在就連專家們也感到相當不解。普恩特感嘆，Iryo出軌後若不是遇到迎面而來的國鐵列車，災情不會如此慘重

初步排除車速過快或人為疏失，疑為鐵軌縫隙惹禍

雷迪亞表示，初步已排除車速過快或人為疏失的可能性，即使出現錯誤，列車內部系統也會進行修復，對撞的兩輛列車行駛速度也未超過最高限速，他推測機械故障或鐵軌設施問題可能是主因。

根據《路透社》（Reuters）的消息，專家們初步鑑定後在鐵軌發現一處接縫斷裂的情形，很可能因此造成縫隙，這將是確定事故原因的重要關鍵。據了解，跡象顯示這個縫隙已存在一段時間，隨著列車持續通行，縫隙逐漸擴大。

路透社透露，西班牙火車司機工會（SEMAF）去年8月曾致函西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF），告知出事地點鐵軌磨損嚴重，路面有坑洞、顛簸，再加上高架電路線電壓不平衡經常故障，甚至會造成列車損壞。自 2022 年以來，這些問題已導致馬德里和安達盧西亞之間的高速列車延誤 10 次。

ADIF尚未對此事作出回應。

12年來最慘重火車對撞事故

由於事故地點在偏遠地區，救援行動極為困難，救難人員描述現場猶如地獄，扭曲的金屬殘骸讓搜救變得寸步難行，救援人員甚至不得不先移開屍體，才能夠接觸到後面的生還者，是一項非常艱難而沉痛的任務。

這起對撞事故繼2013年加利西亞（Galicia）造成80死的高鐵脫軌事故後，西班牙最嚴重的鐵路災難。

總理桑傑士（Pedro Sánchez）表示，西班牙經歷「沉痛的一夜」，國王菲利普六世（King Felipe VI）也表達深切哀悼。目前馬德里與安達魯西亞之間的所有鐵路服務已全面暫停，預計週一全天都無法恢復。

