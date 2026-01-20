西班牙高鐵時速200公里對撞！逾40人死亡 6歲女童一次失去3名親人

高鐵對撞現場慘況。圖／X @toniicaria

西班牙南部當地時間18日晚間發生一起高速列車以時速200公里對撞事件，已知至少有40人死亡，超過100人受傷。一名6歲女童的父母、兄弟和表哥都在事件中失蹤。女童的親戚在網路上發起尋人啟事，但其實他們很擔心，失蹤的親人都已經在事件中喪生。

這起恐怖電影般的悲劇發地點在哥多華省（Cordoba）阿達穆斯（Adamuz），晚間6點40分，一列由馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid）的民營業者Iryo 6189次列車，先是發生脫軌，接著撞到鄰側軌道，更撞上從馬德里開往維爾瓦（Huelva）的對向列車，導致2列車嚴重相撞並都出軌。

安達盧西亞自治區（Andalucia）政府主席莫雷諾（Juan Manuel Moreno）19日晚間證實，死亡人數增加，「目前已確認死亡人數為40人。」他在新聞發布會上說，需要24至48小時才能確定這場可怕的事故造成了多少人死亡。

西班牙2高鐵相撞！倖存者曝像恐怖電影。圖／X @63_Richy

女童及其家人所在的城鎮的市長早些時候表示，女童的哥哥已經在醫院被找到。但是，女童的父母和表哥都罹難了。這對夫妻和12歲的兒子之前剛去西班牙首都馬德里（Madrid）看了音樂劇《獅子王》，並看了一場球賽。而6歲女童被救援之後，被警察照顧了一整晚，頭部受傷縫了3針，目前正在旅館和祖母一起休養，她還不知道她的父母、表哥已經死亡。

維爾瓦附近蓬塔翁布里亞市長卡西諾（Jose Carlos Hernandez Casino）說，自己原本不願意宣布女童家人死亡的消息，因為失蹤的情況至少能給人帶來希望，但是已經確認找到他們的遺體，並宣布正式哀悼3天。

他說：「我們懷著深深的悲傷和痛苦經歷這些時刻。然而，我們仍然抱有希望，相信其他仍然失踪的人還活著，我與所有受影響的家庭感同身受，並向他們轉達整個市政公司和所有市民的支持、尊重和團結。希望他們能夠活著被找到，我們將繼續密切關注搜救工作的進展。」他並宣布，在為期3天的哀悼期間，市政建築上的旗幟將降半旗，所有計劃舉行的機構活動都將暫停，以示尊重和哀悼。



