西班牙高鐵相撞增至39死 交通局長坦言「很詭異」專家也不解

西班牙南部在18號晚間發生兩輛高鐵列車對撞重大事故，造成至少39人死亡、200多人受傷。西班牙交通部長指出，這次脫軌發生在筆直路段，去年五月才全面翻新，首列出軌列車車齡很短，整起事故極其詭異，讓多位專家不解，已經對事故原因展開深入調查。

西班牙高鐵一列從南部大城馬拉加開往首都馬德里的北上列車，18號晚間行駛途中脫軌，撞上對向列車，遭撞的列車車廂同樣脫軌，部分乘客敲破車窗逃出。由於事發地點鄰近阿達穆斯，大量傷患分別送到六間醫院接受緊急救治。

廣告 廣告

有生還乘客指出，過程中感覺到車廂劇烈搖晃像地震，接著車廂就突然停下，瞬間陷入黑暗。

而涉事高鐵列車是西班牙最先進的車型，最高時速達400公里，先脫軌的列車上載有約300名乘客，對向列車則載有約100人。

西班牙國王菲利佩六世透過社群發文表達哀悼，總理桑傑士也形容，國家經歷痛苦一夜，並指示軍方在內相關單位全力救災。

2013年，西班牙一列高鐵在加利西亞過彎時超速，造成嚴重脫軌，釀成78死145人受傷的慘劇。但西班牙交通部長指出，這次事故發生在直線段，鐵道去年五月才經過翻修，事故原因還有待深入調查。

國際中心／張立德 編譯 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

西班牙2高鐵相撞「增至21死逾200傷」 總理：國家痛苦一夜

西班牙火車出軌「撞對向列車」 釀21死百人傷

西班牙爆非洲豬瘟 農業部緊急禁止進口：違規最重關7年