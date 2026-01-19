西班牙高鐵相撞慘劇！增至39死152傷 交通部諮詢多位專家「原因百思不解」

西班牙南部18日晚間發生一起嚴重的高鐵意外。（翻攝自@ada_lluch、@Breaking_4_News X）

西班牙南部18日晚間發生一起嚴重的高鐵意外，1列脫軌列車與對向來車猛烈相撞，根據西班牙國家廣播電視台（RTVE）引述警方最新消息，這起悲劇的死亡人數已攀升至39人，另有152人受傷。

根據《路透社》報導。事故發生於當地時間晚間7點45分，地點位於距離首都馬德里南方約360公里的哥多華省阿達穆斯附近。

這起重大事故嚴重衝擊了當地的鐵路交通網絡，今（19日）往返馬德里與南部安達魯西亞地區（涵蓋哥多華、塞維亞、格拉納達等主要城市）已有超過200個班次被迫取消。面對這起國家級悲劇，西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）辦公室發表聲明，宣布總理已取消今所有預定行程，將專注於處理事故相關事宜。

事故現場畫面怵目驚心，社群媒體流出的影片顯示，救援人員在夜間強力探照燈的照明下，艱難地將乘客從側翻且嚴重扭曲變形的車廂中拉出；部分驚魂未定的乘客自行從破碎的車窗爬出逃生，傷者則陸續被擔架抬離。

據了解，2列火車上共載有約400名乘客，多數為週末結束後往返馬德里的當地民眾，由於1月並非西班牙旅遊旺季，車上觀光客數量應不多。

《法新社》報導，這起悲劇被官方形容為「極其詭異」。西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）指出，事故發生的地點並非危險彎道，而是一處筆直路段，且該處軌道甫於去年5月才完成全面翻修；更令人不解的是，率先脫軌的列車車齡極短，幾乎是全新車輛。在路況良好且車體極新的情況下發生嚴重事故，連交通部諮詢的多位專家至今都感到百思不得其解，無法參透事故成因。

