西班牙高鐵相撞釀21死 外交部指示駐處表達哀悼

（中央社記者楊堯茹台北19日電）西班牙南部安達魯西亞地區（Andalusia）發生高速鐵路列車相撞事故，造成21人死亡、70多人受傷。外交部今天表示，目前尚無台灣人受到影響的通報，並已指示駐西班牙代表處向西班牙政府表達哀悼之意。

西班牙南部安達魯西亞地區18日晚間發生兩列高速鐵路列車相撞事故，總理桑傑士（Pedro Sanchez）在X平台哀悼這是「痛徹心扉的一夜」。警方發言人告訴法新社，事故已造成21人罹難。

外交部下午回覆中央社提問表示，已指示駐西班牙代表處向西班牙政府表達哀悼之意。另經駐處第一時間洽查掌握狀況，目前尚無台灣人受到影響的通報。外交部已指示駐處持續注意旅西民眾、留學生及僑民狀況，並提供必要協助。

外交部提醒，旅西民眾如有急難救助需求，可撥打駐西班牙代表處緊急聯絡處電話+34 639-384-883（西班牙境內直撥639-384-883）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。（編輯：張若瑤）1150119