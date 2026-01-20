西班牙高鐵相撞！增至40人喪命 遺體拋飛數百公尺

當地時間1月18日晚間，西班牙南部安達盧西亞自治區科爾多瓦省阿達穆斯市附近，發生重大鐵路相撞事故。一列載有300餘名乘客、從馬拉加開往馬德里的高速列車，在行駛過程中突然脫軌，列車隨後侵入相鄰線路，與一列由馬德里開往韋爾瓦省方向的高速列車正面相撞，導致後者同樣脫軌。

根據安達盧西亞自治區緊急救援部門19日最新通報，事故死亡人數已攀升至40人。目前仍有43人在醫院接受治療，其中12人情況危急，正在重症監護室觀察。救援人員持續在受損最嚴重的前部車廂展開搜救工作。

西班牙首相桑切斯19日親赴事故現場視察，宣布全國進入為期三天的哀悼期，並取消原定前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的行程。桑切斯表示，政府將徹查事故經過和原因，並以絕對透明的方式向公眾公布調查結果。

事故現場情況極為慘烈。安達盧西亞自治區主席馬利諾透露，撞擊力道極其猛烈，在距離事故地點數百公尺外都發現遺體，顯示有乘客被強大撞擊力拋出車窗。阿達穆斯鎮鎮長莫雷諾表示，救援人員從嚴重變形的車廂中轉移傷者時，發現傷情包括割傷、挫傷、嚴重撞擊傷和開放性骨折等。

調查人員19日在事故現場發現關鍵線索，兩段軌道的接頭部位存在斷裂情況。初步調查顯示，這個問題可能在事故發生前就已存在，並可能是導致列車脫軌的關鍵因素。西班牙國家鐵路公司總裁埃雷迪亞表示，已排除人為失誤的可能性，因為即使司機操作失誤，列車自動系統也會進行糾正。兩列列車事發時均未超過該路段的最高限速。

西班牙交通大臣普恩特形容這起事故「極其古怪」。事故發生在一段去年才完成翻新的筆直鐵軌上，該路段是耗資7億歐元投資項目的一部分。發生脫軌的Iryo高鐵列車為日立製造的Frecciarossa 1000型，2022年出廠，今年1月15日才剛完成例行技術檢修。

西班牙火車司機工會透露，去年8月曾致函國有鐵路基礎設施公司，對高速鐵路沿線的振動和磨損表達擔憂，要求將最高速度從300公里降至250公里，以免給基礎設施造成壓力。調查重點之一是鋼軌焊接部位可能存在的缺陷問題。

