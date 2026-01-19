西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷
（中央社馬德里19日綜合外電報導）西班牙南部昨天發生兩列高速鐵路列車相撞事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）今天引述警方消息人士報導，死亡人數已增至39人，另有152人受傷。
這起事故發生在18日晚間，一列自馬拉加（Malaga）北上至首都馬德里（Madrid）的民營業者Iryo 6189次列車，在阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝上對向軌道。
Iryo 6189次列車撞上行駛於該軌道、由馬德里南下往維爾瓦（Huelva）的西班牙國家鐵路（Renfe）列車，導致後者同樣出軌。
路透社引述RTVE報導，今天全天，馬德里與南部安達魯西亞地區（Andalusia）之間逾200班列車取消，影響範圍涵蓋哥多華（Cordoba）、塞維亞（Seville）及格拉納達（Granada）等大城市。
社群媒體上昨天流傳的現場畫面顯示，救難人員在探照燈下，將乘客從側翻且嚴重變形的車廂中救出。有些乘客從破碎的車窗爬出，另一些則被用擔架送離現場。
兩列列車約有400名乘客，絕大多數為週末假期結束後往返馬德里的西班牙人。目前還不清楚車上有多少名觀光客，而1月並非西班牙旅遊旺季。
西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）昨天在馬德里阿托查車站（Atocha）的記者會上對媒體表示，目前還不清楚肇事原因。（編譯：楊昭彥）1150119
