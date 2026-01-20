西班牙高鐵相撞40死152傷 事故列車出廠4年剛檢驗

這輛淺色的列車脫軌而且有車廂嚴重損毀，四周都是殘骸，救難人員與鑑識人員正在釐清到底怎麼發生的，另一端的紅色列車情況也很不好。這是西班牙自2013年以來最嚴重鐵路災難。

事故列車乘客安納表示，「我們就看著傷重乘客在我們眼前死去，卻無能為力。」

協助救援的在地居民帕奎說：「都是屍塊，已經不成人形，看到手臂殘肢，我先生看到有個孩子死在車廂裡，另一個孩子哭喊著找媽媽。」

18日晚間，一列從馬拉加開往馬德里的高速鐵路列車出軌，衝到對向軌道，撞上另一列迎面而來、從馬德里開往維爾瓦的列車，該列車隨後也出軌，而大多數罹難者和傷者，都位於這個列車前面的車廂。

西班牙交通部長普恩特表示，「事故發生在一段直線段的軌道上，所有的鐵路專家今天已經趕抵現場，大家討論後對發生事故非常驚訝，因為這實在非常奇怪。」

當局表示已展開調查。鐵路公司Iryo表示，載有約300名乘客的第1列出軌列車，是2022年出廠，相對較新，4天前才檢驗過，偏離軌道的原因尚不明朗。載有100多名乘客的第2列列車是西班牙國家鐵路公司（Renfe）營運，公司表示脫軌原因初步排除人為因素。

根據調查方面的匿名消息人士，專家發現軌道上的魚尾板有磨損形成縫隙，已存在一段時間，隨著列車來來去去，縫隙不斷擴大。負責調查的西班牙鐵路事故調查委員會尚未對此回應；官員表示預估至少1個月內無法確定事故原因。