西班牙高鐵相撞45死 初步調查：出事前鐵軌已斷裂

西班牙日前發生高速鐵路列車相撞事故，造成45人喪生，相關單位今天(23日)公布初步調查結果顯示，鐵軌疑似在事故發生前就已斷裂。

法新社報導，這起致命事故發生在西班牙南部安達魯西亞地區(Andalucía)哥多華省(Córdoba)，當地時間18日晚間，一輛由馬拉加(Malaga)北上至馬德里(Madrid)的民營Iryo列車在行駛途中，部分車廂發生脫軌，撞上對向軌道的西班牙國鐵(Renfe)Alvia列車，導致兩輛列車雙雙出軌翻覆。

廣告 廣告

西班牙「鐵路事故調查委員會」(CIAF)在初步報告中指出，調查人員在Iryo列車的輪胎上發現了幾個缺口，經過比對後發現與鐵軌斷裂處的裂痕吻合，並且在事故發生前行經該區段的其他列車上，也發現了類似的車胎傷痕。

因此，該調查委員會表示，根據目前掌握到的資訊，可推測在Iryo列車通過、部分車廂脫軌之前，「鐵軌已經發生了斷裂」。

至於斷軌的原因，該調查委員會表示目前還無法確定；由於當時列車都在速限內行駛，因此已排除人為疏失的可能性。

這起事故是歐洲本世紀最慘重的鐵路事故之一，重創了以高速鐵路網聞名的西班牙。目前事故調查仍持續進行中。