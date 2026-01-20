西班牙高鐵脫軌對撞釀重大死傷 調查驚見鐵軌「陳年舊傷」恐是致災關鍵

西班牙總理桑傑士親赴現場視察，全案正由西班牙鐵路事故調查委員會深入調查中。（翻攝自@desdelamoncloa X）

西班牙週日（18日）發生近代歐洲最嚴重的鐵路事故之一，這場悲劇造成至少40人不幸喪生。《路透社》報導，根據消息人士透露，調查人員目前已鎖定事故的潛在肇因，發現鐵軌上一處斷裂的接頭極可能是導致災難關鍵。

這起發生在南部哥多華省亞達穆斯附近的意外，涉及一列Iryo高鐵列車與另一列對向列車，現場勘驗顯示，Iryo列車的最後一節車廂在行經該處時出軌，並連帶拖累前方兩節車廂，猛烈撞擊迎面而來的列車，導致對方被推落路堤。

針對事故原因的初步調查顯示，鐵軌連接處的「魚尾鈑（Fishplate）」出現明顯磨損，技術人員研判該故障可能已存在一段時間。隨著列車不斷經過，接頭處的縫隙逐漸擴大，雖然肇事列車的前幾節車廂順利通過，但第八節車廂卻未能倖免，最終釀成大禍。

消息人士指出，一張現場照片清楚記錄了垂直軌道上的縫隙，這已成為調查人員釐清真相的重要線索。

垂直軌道上的縫隙，這已成為調查人員釐清真相的重要線索。（翻攝自每日郵報）

儘管相關單位尚未正式定論，但各方說法已初步排除人為疏失的可能。營運遭撞擊列車的西班牙國鐵總裁表示，事故發生在「奇怪的情況下」，但幾乎可以確定非人為操作錯誤。

令人費解的是，西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）指出，事發路段的軌道去年5月才剛完成全面翻新，且肇事的Iryo列車車齡不到4年，製造商日立軌道更在1月15日才完成例行檢查且未發現異狀。目前，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）已取消前往達沃斯論壇的行程並親赴現場視察，全案正由西班牙鐵路事故調查委員會深入調查中。

