西班牙高鐵脫軌對撞 釀21死、30人重傷

西班牙南部於當地時間18日晚間發生高鐵對撞事故，據西班牙媒體估計，事發時兩輛列車上約載有484名乘客，截止當地時間凌晨1時許，已知造成21人死亡、30人重傷與數百人輕傷。

西班牙媒體《國家報》（El País）報導，一輛晚間6時40分出發、原訂從馬拉加開往馬德里的高鐵Iryo 6189列車，出發約1小時後行經阿達穆斯（Adamuz）站附近時，最後3節車廂突因不明原因出軌、衝入相鄰軌道，並與當時正好從對向行駛經過的Alvia 2384列車相撞，Alvia 2384的駕駛員因此罹難。

科爾多瓦消防局長卡爾莫納（Francisco Carmona）指出，由於列車嚴重變形、扭曲，且存在各種鐵塊、座椅等障礙物，導致救難人員難以進入車廂尋找生還者與遺體，「我們甚至必須先移動一具遺體，才能接近倖存者。」

西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）表示，「對我們國家來說，今夜是個悲痛的夜晚。」

西班牙政府於當地時間19日凌晨舉行記者會，交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，所有受困人員都已救出，並轉送至當地安達盧西亞自治區境內的6家醫院。

普恩特認為死亡人數可能會再增加，但並未說明具體數字，他也稱「此次事故極不尋常」，因為發生出軌的Iryo列車幾乎全新，且事故地點為直線路段，軌道也是去（2025）年5月才剛完成更新，將成立獨立調查委員會釐清事故原因。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）也在事發後宣布，包含首都馬德里與哥多華、塞維亞、馬拉加及韋爾瓦間的列車，19日將全日停駛。

