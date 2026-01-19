西班牙高鐵脫軌相撞增至39死152傷 交長：軌道去年才翻新

西班牙18日發生高速鐵路列車出軌相撞的事故。警方19日表示，這起事故已導致至少39人死亡，救援行動仍在進行中。《西班牙廣播電視公司》（RTVE）援引消息人士報導稱，另有152人在此事故中受傷。

西班牙發生高鐵致命脫軌相撞事故，1月19日，消防員和國民警衛隊隊員在現場作業。（圖／路透社）

綜合《美聯社》與《路透社》報導，西班牙國家鐵路基礎設施管理公司（Adif）說明，這起碰撞發生在當地時間18日晚間7時45分，一列行駛於馬拉加（Malaga）與馬德里之間、載有約300名乘客的列車尾部發生脫軌。脫軌的列車隨即撞上一列從馬德里開往韋爾瓦（Huelva）、約有100人的對向列車。

西班牙紅十字會在事故現場附近的阿達穆茲鎮（Adamuz）設立協助中心。西班牙國民警衛隊和民防部門在現場徹夜搜救。畫面顯示，列車車廂嚴重損毀、扭曲變形。

《西班牙廣播電視公司》記者希門尼斯（Salvador Jimenez）據稱當時正在其中一列脫軌列車上，他透過電話表示，乘客們從破碎的車窗爬出，部分人使用砸破窗戶逃生。他描述事發當下，「有一瞬間感覺像地震，列車確實脫軌了」。

國民警衛隊隊員和其他緊急服務人員在事故列車旁作業。（圖／路透社）

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）對此表示哀悼，稱這是「痛徹心扉的一夜」。交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，尚不清楚事故原因。他並稱事故「有蹊蹺」，因為事發地點是一段平坦軌道，且該路段去年5月才完成翻新。普恩特也說，脫軌的列車車齡不到4年。

普恩特說明，第一列列車的後段脫軌後撞上另一列列車的車頭，導致被撞列車的前2節車廂脫軌滑落4公尺深的斜坡。

報導引述歐盟資料，西班牙擁有歐洲最大的高鐵網絡，軌道總長超過3100公里。高鐵是受歡迎、價格具競爭力且安全的交通方式。事發後，馬德里與安達魯西亞自治區（Andalusian）各城市之間的200多班列車在19日全面取消。

西班牙本世紀最嚴重的列車事故發生在2013年，當時一列火車在該國西北部脫軌，造成80人死亡。

