西班牙、葡萄牙風暴釀災！災情恐再惡化
[NOWnews今日新聞] 歐洲南端的伊比利半島，本週遭遇今年第7場風暴「李奧納多」（Srotm Leonardo）重創，西班牙、葡萄牙皆因強降雨引發洪災，就連僅有一道海峽之隔的北非摩洛哥，也已連續數週降下豪雨，撤離逾10萬人。專家警告，該區域週末將迎接新一波雨勢，災情恐持續惡化。
綜合《歐洲新聞網》等外媒報導，伊比利半島上週才遭遇前一場風暴「克莉絲汀」（Storm Kristin）侵襲，緊接著又來了李奧納多，西葡2國皆有多個地區洪水氾濫，數以千計居民被迫疏散，暴雨引發山崩、土石流，多條交通要道封閉，已知有居民因洪患身亡。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）乘坐直升機，赴重災區安達魯西亞（Andalucía）視察，並聽取地方官員匯報災情。
西班牙國家氣象部門警告，歐洲西南部本週末還將受到另一個風暴「馬爾塔」（Marta）吹襲，屆時會有更多降雨，估計會令災情更加嚴重。 緊鄰西班牙的葡萄牙則發布最高等級洪水警戒，宣布至少68個城鎮進入災難狀態。
據悉，葡國中部和首都里斯本以北地區，受災最為嚴重，薩爾堡（Alcácer do Sal）因薩多河（Sado River）決堤而出現嚴重內澇，部分地區的積水甚至高達2公尺。
目前，葡萄牙政府已對聖塔倫附近的塔霍河（Tagus river），發布了最高級別洪水預警，形容這是塔霍河沿岸近30年來、最嚴重的洪水威脅。
原文連結：
At least one killed and thousands evacuated as Storm Leonardo tears through Portugal and Spain
Portugal extends state of emergency amid destruction brought by Storm Leonardo
34人死、56人失蹤！印尼西爪哇暴雨釀山崩 19名海軍陸戰隊失聯
紐西蘭北島暴雨引發山崩！露營勝地遭掩埋 多人失蹤包含兒童
影／暴雨成災奪百命！非洲南部3國洪水肆虐 國家公園遊客急撤離
