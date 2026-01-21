西班牙2天內第2起脫軌事故 通勤列車撞倒塌擋土牆釀1死37傷

西班牙第二大城巴塞隆納當地20日晚間10時許（台灣時間21日凌晨5時許），發生一起通勤列車撞上倒塌在鐵軌上的擋土牆而脫軌事故，已知造成列車駕駛死亡，另外還有37人受傷，其中5人傷勢嚴重，均已送醫急救。這是該國繼18日發生40死高鐵脫軌對撞事故後，2天內發生的第2起重大鐵路事故。

當地緊急救援部門指出，事故地點位於加泰隆尼亞（Catalonia）地區的赫利達鎮（Gelida）附近，距離加泰隆尼亞首都巴塞隆納約35公里。而事故發生當下，當地正遭受暴風雨襲擊。

消防部門共派出35個救援隊、11輛救護車前往現場搜救，並救出了1名被困在火車內的乘客。加泰隆尼亞地區消防督察加拉爾多（Claudi Gallardo）表示，所有乘客都已從火車上撤離。工作人員也對該地區進行徹底搜查，排除有受害者未被發現的可能性。

CNN報導指出，這輛通勤列車每天都有數千名乘客乘坐，事發後當地消防部門已設立安全區，並對擋土牆和列車進行加固措施。





