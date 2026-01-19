西班牙2班高鐵出軌對撞！釀21死73傷慘況 王室公開致哀

西班牙發生2班私營高鐵對撞事故，釀成嚴重死傷。（翻攝自X）

西班牙南部當地時間18日晚間發生高速鐵路相撞事故，2班列車碰撞脫軌，已知有21人不幸身亡、至少73人受傷，當局坦言傷亡人數可能持續上升，正全力進行救援工作。

根據CNN、BBC等外媒報導，事發在週日（18日）晚間，地點位於西班牙南部、靠近科爾多瓦（Córdoba）的城鎮亞達穆斯（Adamuz）。西班牙鐵路單位Adif說明，當時一班從馬拉加往北行駛前往馬德里的高速列車，在進入亞達穆斯左右脫軌、駛入另一條軌道，隨後該軌道上一班從馬德里往南行駛、開往韋爾瓦（Huelva）的列車迎面相撞。

2班列車碰撞出軌造成嚴重死傷，安達魯西亞自治區衛生部長安東尼奧桑斯（Antonio Sanz）說明表示，目前已知21人死亡，至少73人受傷，分別送往6間醫療機構進行治療。由於現場情況相當複雜，他坦言死亡人數可能還會再提升。

西班牙發生2班私營高鐵對撞事故，釀成嚴重死傷。（翻攝自X）

私營高鐵嚴重死傷 政府啟動民防計畫應變

指出，最初在轉轍區脫軌入侵相鄰軌道的是Iryo 6189號長途高速列車，Iryo是西班牙的私營高鐵，Iryo表示當時車上約有300名乘客，被撞上的則是2384號長途高速列車。Iryo透過聲明表示遺憾並緊急啟動應變機制，全力進行搶救，安達盧西亞自治區政府也透過社群媒體表示，已正式啟動民防計畫的緊急階段。

由於列車毀損變形，救援工作相當困難，科爾多瓦消防局長卡莫納（Francisco Carmona）向媒體透露，為了要就出倖存者他們還必須先移出遺體，「這是非常困難、棘手的工作」。

西班牙首相、王室公開致哀

西班牙首相佩德羅桑切斯（Pedro Sánchez）向這起事故的罹難者親友表達哀悼，並表示全國正經歷「一個充滿深沉哀痛的夜晚」；西班牙王室也公開致哀，高度關切後續事件發展。

由於這起事故影響，馬德里與科爾多瓦、塞維亞、馬拉加、格拉納達及韋爾瓦之間的高速鐵路運行週一（19日）將全天持續暫停，其他部分列車服務也將受到影響。

