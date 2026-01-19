西班牙2高鐵列車相撞，至少21死百傷！驚悚影像曝光。圖／@GeoTienou

西班牙在當地時間18日晚上6時半左右，發生2列高鐵列車相撞事故，目前已知造成至少21人死亡，逾百人受傷。

據英國BBC報導，事發地點在哥多華省（Cordoba）阿達穆斯（Adamuz），一列由馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid）的民營業者Iryo 6189次列車，先是發生脫軌，接著撞到鄰側軌道，更撞上從馬德里開往維爾瓦（Huelva）的對向列車，導致2列車嚴重相撞並都出軌。

據悉Iryo列車載有超過300名乘客，另一輛西班牙國家鐵路Renfe列車約有100人。這起事件也造成21人死亡，超過100人受傷，其中有30人傷勢嚴重。

有倖存者PO出列車內部狀況。圖／@eleanorinthesky

哥多華消防局長卡孟納（Paco Carmona）形容，列車車廂損毀嚴重，鋼材扭曲、座椅變形，導致救援困難，深怕還有人員受困其中。阿達穆斯市長莫瑞諾（Rafael Moreno）則直呼現場宛如「夢靨」。西班牙總理桑查茲（Pedro Sánchez）則稱事發晚上「西班牙人正經歷一個痛苦的夜晚」。

至於列車發生事故的真正原因，仍有待進一步調查。西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）也宣布，馬德里往返哥多華、塞維亞（Seville）、馬拉加和維爾瓦的高速列車，至少19日全日停駛。



