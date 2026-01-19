西班牙2高鐵相撞「增至21死逾200傷」 總理：國家痛苦一夜

西班牙高鐵驚傳重大事故，一列從南部大城馬拉加開往首都馬德里的北上列車，18號晚間行駛途中脫軌，撞上對向列車，造成至少21人死亡，200多人受傷，其中數十人傷勢嚴重，總理桑傑士（Pedro Sanchez）發文哀悼，直言國家經歷痛苦一夜。

出事列車「最先進車型」時速達400公里 乘客：撞擊像大地震

涉事高鐵列車是西班牙最先進的車型，最高時速達400公里，一名生還乘客指出，過程中感覺到車廂劇烈搖晃像地震，接著車廂就突然停下，瞬間陷入黑暗；遭撞的列車車廂同樣脫軌，乘客驚恐打開手機手電筒，敲破車窗逃離。

廣告 廣告

據外媒報導，先脫軌的列車上載有約300名乘客，對向列車則載有約100人，2列車廂共載有約400人，事發當下死傷總數迅速累積破百人，地點鄰近阿達穆斯，大量傷患分別送到6間醫院，接受緊急救治。

西班牙國王發文哀悼 總理：國家痛苦一夜

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）透過社群發文表達哀悼，總理桑傑士（Pedro Sanchez）也形容，國家經歷痛苦一夜，指示軍方在內相關單位，全力救災。

鐵道去年才翻修！ 西班牙高鐵「直線段」脫軌

2013年，西班牙才有一列高鐵在加利西亞過彎時超速，造成嚴重脫軌，釀成78死、145人受傷的慘劇。但西班牙交通部長指出，這次事故發生在直線段，鐵道去年5月才經過翻修，事故原因還有待深入調查。



國際中心／張立德 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

西班牙火車出軌「撞對向列車」 釀21死百人傷

西班牙爆非洲豬瘟 農業部緊急禁止進口：違規最重關7年

30年來首見！西班牙爆非洲豬瘟病例 暫停對中國出口