西班牙2025年旅客突破9700萬人次 連續2年創新高

西班牙當局今天(15日)公布數據顯示，2025年造訪西班牙的外國旅客達到創紀錄的9700萬人次，這也是該國外國旅客人數連續第二年創下新高。

西班牙觀光部長埃雷烏(Jordi Hereu)在記者會上指出，初步估計，2025年訪西的旅客人數比2024年的9400萬人增加3.5%，旅客消費額也成長6.8%，達到1350億歐元(約新台幣4兆9569億元)。

受惠於旅遊業的蓬勃發展，西班牙的經濟成長動能超越了大多數的歐盟國家。根據西班牙銀行(Bank of Spain)預期，2025年該國的經濟成長率將達到2.9%，是歐元區平均估值的2倍多。

不過，與此同時，西班牙也和其他觀光大國一樣，面臨「過度旅遊」帶來的後果，包括房價飆升、當地居民生活與環境受到威脅等。西班牙政府日前已下令對Airbnb、Booking.com等租房平台上的違規房源進行打擊，盼能為在地居民爭取更多的生活空間。