西班牙3天2起重大交通事故 列車撞倒塌擋土牆1死37傷
西班牙在短短3天內發生2起重大交通事故。20日晚間10時左右，距離西班牙第二大城巴塞隆納約35分鐘車程的地點，發生一輛通勤列車突然在行駛間翻覆。
根據研判，當地正遭到暴雨侵襲，可能因為這樣導致擋土牆撐不住，崩塌在鐵軌上，而通勤列車則來不及煞車，當場撞上擋土牆而脫軌。這起事故造成駕駛喪生、37名乘客受傷，警消初步調查，多數傷者都集中在第一節車廂。
加泰隆尼亞自治區消防部門發言人蓋亞多表示，「我可以告訴你們的是，有5名乘客傷勢嚴重，其中1人被困在殘骸中，我們不得不用各種器具將他救出，這是一項複雜的任務，但還是及時將他救出，並且交給醫護人員救治。」
警消派出20輛救護車、38輛消防車前往救援，目前這條路線的列車服務已經暫停，西班牙總理桑切斯也在社群平台X上，向死者及家屬表達哀悼之意。
至於18日發生在距離首都馬德里以南約360公里處的高速火車相撞意外，目前仍然在搜救當中。救難人員利用起重機的進駐，將地面舖平，準備進入受損最嚴重的車廂，繼續尋找失蹤者。
西班牙國王菲利佩六世也前往事故地點視察，並且與救難人員握手致意。
根據西班牙鐵路公司的調查，兩輛相撞的列車都沒有超速，而且發生在筆直的路段上，已經排除人為失誤的可能性，但調查人員在事故路段發現有斷裂的軌道，目前正在確認是出軌的原因還是結果。
韋爾瓦市長普拉塔指出，「我們探望了家屬，正如你們可以想像的，從週日晚上開始，家屬們就精疲力竭，悲痛欲絕，令人非常擔憂。」
這起高鐵列車對撞事故，到20日為止，死亡人數上升到42人，受傷人數超過120人，西班牙政府也宣布，從現在開始全國哀悼3天。
