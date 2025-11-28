西班牙30年來首現「非洲豬瘟」病例 中國宣布暫停豬肉進口

西班牙巴塞隆納省近日爆發非洲豬瘟疫情後，中國隨即宣布禁止自該省進口豬肉。（圖／達志／美聯社）

在西班牙巴塞隆納省近日出現2頭野豬死亡並確診非洲豬瘟（African swine fever）後，中國隨即宣布禁止自該省進口豬肉。這是西班牙自1994年以來首次再度偵測到該病毒，而疫情爆發的時機也使局勢更加敏感：馬德里正力圖打開北京市場，爭取在中國豬肉需求中獲得更大份額；同時，中國正在對歐盟豬肉進行反傾銷調查，近期已對相關產品課徵關稅。

據《路透社》報導，根據中國海關資料，中國不僅停止受影響地區的豬肉進口，也暫停了巴塞隆納省12家相關工廠的產品輸入，其中包括大型出口企業「Costa Food Meat」與「Matadero Frigorifico Avinyo」。

雖然西班牙已與中國簽署協議，避免未受影響地區遭到市場封鎖，但在中國明確啟動區域化管理前，馬德里仍選擇暫停所有對中國的豬肉運輸。西班牙農業部高級官員加西亞（Emilio Garcia）表示，一旦北京確認僅限制巴塞隆納省，其他地區即可恢復出口。他指出，相關限制與加強監測至少將持續1年。

這起疫情恐嚴重衝擊西班牙經濟。該國是歐盟最大豬肉生產國，占整體產量約1/4，超越德國，每年豬肉出口額約35億歐元（約合新台幣1274億元）。在2024年，西班牙對中國出口逾54萬噸豬肉，價值約11億歐元（約合新台幣400億元）。

如今中國祭出進口禁令，不僅對西班牙產業形成壓力，也為原本已相當低迷的歐洲市場增添更多不確定性。法國「Cyclope」分析師西米耶（Jean-Paul Simier）指出，自7月起歐洲豬肉價格已下跌20%，市場正舉步維艱，而歐盟最大豬肉出口國若遭更多亞洲市場封鎖，風險將進一步提升。

在西班牙國內，防堵疫情的措施也隨之擴大。豬肉業遊說組織「Interporc」表示，感染源20公里範圍內的豬場將面臨營運與銷售限制，共計有39座豬場受到影響。農民團體「Asaja」則強調業界已耗上多年時間強化生物安全，但政府仍必須處理野豬與野兔等野生動物在農村地區的「失控擴散」，因這些動物可能將疾病帶入畜牧場。

加西亞表示，當局將針對野豬族群進行普查並密切追蹤牠們的活動，而此次能快速發現疫情，是因為被找到的2頭野豬屍體「仍然相當新鮮」。非洲豬瘟雖然對人類無害，但對豬隻具有高度致命性，且近年來已自歐洲東部一路向西蔓延，德國豬肉產業早已因疫情遭多國禁止進口，而克羅埃西亞近月也在努力控制病毒擴散。

除中國外，南韓與美國因與西班牙簽有區域化協議，因此仍允許未受影響的地區出口，但墨西哥與日本並未建立同樣的制度，因而也可能對西班牙豬肉採取更嚴格的限制。

