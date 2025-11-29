西班牙31年來首見非洲豬瘟！違規帶豬肉回台最高恐重罰300萬

西班牙今日傳出非洲豬瘟疫情。 圖：農業部／提供

近期台中爆發非洲豬瘟，沒想到一波未平一波又起，今(29)日西班牙也傳出非洲豬瘟疫情，這也是該國31年來首度出現非洲豬瘟。農業部防檢署呼籲民眾，勿從西班牙攜帶或郵寄豬肉商品回台，最高可能被處300萬元以下罰鍰。

根據西班牙官方發布的新聞稿，11月26日於巴塞隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為非洲豬瘟，已通報世界動物衛生組織。而西班牙先前最後一例非洲豬瘟發生在83年9月，這是清零31年以來首次檢出非洲豬瘟。農業部今日公告將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入，違者處以退運或銷燬。

農業部提醒民眾，切勿自非洲豬瘟國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國。違規輸入首次即裁處20萬罰鍰，第二次以上裁處100萬，以快遞或貨運輸入，最重可處七年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰鍰。至於今年10月發生的疫情，目前已得到控制並確認終止，將於明年積極爭取再次列入非洲豬瘟非疫區國家。

