西班牙5天第4起列車事故 起重機吊臂撞通勤列車

遭起重機吊臂擊中的這列通勤列車，車體一整片玻璃窗被撞碎，車頭部分也有明顯擦撞的痕跡，所幸列車並沒有進一步發生嚴重的出軌，消防救援人員抵達現場，將傷者送醫、事故鑑定也處理完畢後，列車還能自行啟動返回車廠。

這是繼18號南部安達魯西亞地區，阿達穆斯高鐵相撞事故之後，短短5天之內的第4起鐵道列車意外，總計造成了46人死亡、至少187人受傷。原本相對安全性較高的鐵道交通，突然間接二連三的，發生如此慘重的事故，西班牙舉國上下都沉浸在哀傷的氣氛。

加泰隆尼亞地區的火車司機，為敦促資方改善工作環境的安全性發起了罷工，估計對40萬旅客的出行造成影響。

巴塞隆納車站旅客坎普羅比表示，「這個抗爭已經發生好多年了，我真的認為我們乘客值得更好的服務。」

西班牙最大的鐵路工會，還計畫將在下個月9到12號，進行為期3天的大罷工，要求必須給鐵路員工、旅客完整的安全保障。

