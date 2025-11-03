民進黨立委郭國文日前在同黨立委賴瑞隆競選高雄市長的造勢場上表示，烏山頭光電板事件和美濃大峽谷根本就沒什麼「大代誌」，只不過是藍白為了選舉刻意炒作。此言一出，立刻炸翻網路，大批網友不滿嗆聲要郭國文搬到大峽谷住，再喝泡過光電板的水。

郭國文對水庫光電板的呵護之深，可不只是說說而已，他還訴諸法律行動。烏山頭水庫水源區有11.5點公頃的湖面被光電板覆蓋，國民黨立委謝龍介質疑水質恐受影響，郭除了痛批謝惡意造謠外，還依違反《社會秩序維護法》散布不實訊息影響公共安寧告發謝龍介，創下立委因光電板設置疑慮狀告另一名立委的先例。

烏山頭光電板事件和美濃大峽谷是不是真如郭國文所說的，不是「大代誌」，外界自有公評，但這種說法連民進黨人都反應強烈。且先不說高雄市長陳其邁已為轄區內的多處大峽谷震怒過不知多少次，針對烏山頭水庫的光電板，儘管賴政府一再掛保證，指光電板不會影響水質，然而，經濟部長龔明鑫上月已宣布，在疑慮解除前將暫緩水庫光電板的審查作業；農業部長陳駿季也承諾不會逼迫地方政府同意在水庫設置光電板，可見綠官也不敢違抗民意。

理應接地氣的立委，郭國文卻口出狂言；莫非他至今仍相信民進黨在高雄、台南「就算是派個西瓜來選都會贏」。郭是賴清德的子弟兵，他的看法也會是賴總統的想法嗎？別忘了，當年的5000個天坑可以讓「韓流」席捲高雄，如今的大峽谷和水庫光電板也有可能翻轉南二都的選情。西瓜怕不怕大峽谷和水庫光電板，就要問民意了。