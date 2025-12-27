西瓜刀在手閒晃員林街頭！30歲男遭警圍捕 查扣2把刀
彰化員林驚現「持刀男」在大街閒晃，手持西瓜刀及菜刀，引起民眾恐慌！警方迅速出動，以優勢警力將男子制伏，發現該名30歲簡姓男子無業且精神狀況不佳。目擊民眾表示，看到男子似乎與人有口角還揮刀，感到非常恐怖。警方提醒，面對危及公共安全的情況，民眾保持高度警覺並及時報警非常重要，才能有效維護社區安全。該男子目前已被逮捕，涉犯恐嚇危害公眾罪。
彰化員林近日發生一起持刀事件，一名30歲無業男子在員林大道附近手持西瓜刀閒晃，引起民眾恐慌並緊急報案。警方迅速出動，以優勢警力將男子制伏，並從其身上查獲西瓜刀及菜刀各一把。此事件引發當地居民高度關注，也凸顯民眾警覺性對維護公共安全的重要性。該男子雖無前科，但家屬表示其精神狀況不佳，目前他已因涉犯恐嚇危害公眾罪被警方逮捕。
事件發生在27日中午，當時一名身穿白上衣、短褲的30歲簡姓男子在彰化員林大道附近遊走，一手拿著包包，另一手持著西瓜刀。附近民眾發現這名男子行為異常，立即報警並開車跟蹤，確保警方能掌握其行蹤。
員林警分局副分局長蕭志旺表示，接獲報案後，警方立即派出巡邏車前往現場。警車迅速將白衣男子包圍，員警掏槍瞄準並大聲命令男子趴下。該男子隨即雙手舉高，乖乖趴在地上，警方立刻上前取走他的隨身物品，包括西瓜刀和一個黑色包包，並將其上銬制伏。
在現場目擊的附近民眾表示，當時看到該男子在路上似乎與人有口角，手上還拿著刀，讓人感到非常恐怖，甚至有顧客因此感到驚嚇。
警方後續調查發現，這名簡姓男子無業且無前科紀錄。家屬透露他的精神狀況不佳，但不清楚他為何會提刀上街。在被制伏過程中，該男子腿部有輕微擦傷。由於其行為已構成對公眾的威脅，目前他涉犯恐嚇危害公眾罪。
這起事件也提醒大家，面對可能危及公共安全的情況時，保持高度警覺並及時報警是非常重要的。透過民眾與警方的合作，才能有效預防潛在危險，維護社區安全。
更多 TVBS 報導
疑為了土地爭產！男怒揮西瓜刀疑嗆「誰報警殺誰」 堂哥、伯母遭砍傷嚇到失眠
「張文兄弟」恐嚇訊息 預告下波攻擊目標 警力戒備
北車恐攻！ 北捷應變「過站不停、免刷卡」疏散
2條通想洗車！ 開到加油站吸毒 員工傻眼幫「喬」方向盤
其他人也在看
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？
北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 120
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 8 小時前 ・ 3
一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴
一家三口利用中醫就診紀錄，12年來詐領近新台幣3000萬元保險金，終遭警方揭發並起訴！這家人聲稱在搭乘公共運輸、被電梯門夾到、倒垃圾時摔倒等情境下受傷，找中醫診療並申請理賠，甚至將燕窩冒充藥水製造假就醫紀錄。警方在嫌犯家中查獲260條市值2300萬元的金鑽條塊，及位於花蓮的2間別墅，皆被認定為不法所得而遭追回。這起案件凸顯保險業者在審核理賠時需更加謹慎，以防類似詐騙手法再次發生！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。聖誕老婆婆甚至還給警方一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
人心惶惶！誠品南西出現恐嚇紙條「將殺更多人」 警全力追緝中
即時中心／廖予瑄報導日前台北捷站發生隨機殺人案，造成包括嫌犯張文在內，一共4死11傷悲劇，許多民眾也紛紛前往台北車站獻花、貼紙，向奮力奪刀身亡的「北捷英雄」余家昶致哀，張文的哥哥更身留下564字親筆信。沒想到，今（25）日晚間8時許，卻有民眾在誠品南西的柱子上發現，有一張寫著「I will kill more people in the next few days（接下來幾天我還會殺更多的人）」的便條紙，嚇得趕緊拿到派出所報案。稍早警方已證實，並調閱監視器，以追查恐嚇犯嫌。民視 ・ 1 天前 ・ 18
北捷攻擊案震驚全國 翁達瑞：在悲劇中從「他們」身上看到「台灣的3個正直」
[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生震驚全國的隨機殺人事件，造成3名民眾死亡、11人輕重傷，張姓暴徒墜樓身亡。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，也讓台灣社會受到極大的驚嚇，不過，他在悲劇中看到「台灣的3個正直」：余家昶的勇敢、凶手父母的負責，還有余媽媽的寬容。 翁達瑞25日發文提及，27歲的張姓凶手，無暴力前科，家庭背景單純，在兩處捷運站犯下這起駭人聽聞的刑案，3位受害者包括家住桃園的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時發現凶正要點燃汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，結果當場殉難。 翁達瑞說，余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，「余家昶是我在這場悲劇看到的第一個正直！」 「第二個正直：凶手的父母」，翁達瑞直言，看到張姓凶手父母下跪的畫面，「我真希望在場的記者能把他們扶起來」，告訴他們，這是張嫌的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。 「現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張嫌的父母扶起來了，這個人就是余家昶年邁的媽媽」，翁達瑞指出，張新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
季麟連讓謝龍介「開槍」造勢！周玉蔻氣炸：是有多蠢？台北才發生攻擊案
國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25）日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。雖然不是真槍，但季麟連居然在舞台上直接組裝，組好後遞給謝龍介說「開一槍」，謝龍介接到槍枝的當下表情似乎略顯尷尬，不過也將槍舉高響應，雖然事後活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」，然而資深媒體人周玉蔻就怒批，「是有多蠢三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
寒冷耶誕夜！ 女躺大樓攔網睡空中 民眾急報警救援
台北市 / 綜合報導 台北市六張犁捷運站旁圓環，昨(25)日晚間耶誕夜，有一名女子被發現躺在大樓攔網上，民眾趕緊通報警消救援，好險她只有受到輕傷，送醫後沒大礙，通知家屬帶回。事後警消了解，女子不明原因從樓上墜落，還好被網子攔住保住一命，不過也有民眾表示，一個多月前就曾看過有人躺在網子上，似乎不是第一次發生。目擊民眾說：「天啊，這東西竟然發生在這邊。」民眾驚訝拿起手機錄影，畫面放大一看大樓攔網上，竟然躺著一個人。目擊民眾說：「我們應該報警。」路人也停下腳步抬頭查看，就怕網子破裂會發生危險，趕緊通報警消救援。記者蔡銍湣說：「六張犁捷運站旁的圓環車來車往，不過就在耶誕夜的時候，竟然有民眾，躺在大樓的攔網上，也導致救援過程中，網子破了一個大洞。」民眾說：「看起來的時候，會覺得滿危險的。」事發在台北市信義區基隆路，鄰近六張犁捷運站，大樓屋齡超過40年，外牆老舊為防止磁磚掉落，早已設置防護網，但這次沒接到磁磚，卻接住一名女子。大樓保全VS.記者說：「(網子)不只十幾年了，很早以前就有了，(所以看到說有人躺在這邊)，(是第一次對不對)，我就不曉得啊。」據了解昨日晚間，一名30歲女子不明原因，從樓上墜落好險被網子接住，保住一命只受到輕傷，警消到場立刻將她送醫，並通知家屬帶回。民眾VS.記者說：「瞄到上面有一個人，那時候就是打電話報警，然後我就走了，大概喔，現在12月底，差不多一個月嗎，(一個月前就有看過)對。」不過也有民眾表示，已經不是第一次，看到有人躺在攔網上，這樣的危險畫面，讓人看了不禁捏把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小英男孩慘況曝！綠能小鮮肉變頹廢大叔 嗆檢「知道我誰嗎」氣場全沒了
有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌收受東煒建設公司賄賂，施壓台電爭取饋電容量，他羈押期今日屆滿，台北地檢署起訴並求刑14年，稍早鄭男被移至法院審理，媒體捕捉他走下囚車畫面，只見鄭男留著一頭頹廢風長髮、全身黑衣、面部用口罩遮蔽，垂頭喪氣步入法院，和被搜索約談時的勝利氣場簡直判若兩人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
台南消防月曆、水車採購都找她 美魔女設備商曝光｜#鏡新聞
檢廉調查台南市消防車採購案，24號搜索台南市消防局等八處，並帶回十人訊問，偵辦後認定前台南市消防局長李明峯，與科技公司楊姓女業者共同收受另一名曾姓消防設備商賄賂300多萬元。由於兩名被告涉嫌重大，有逃亡、湮滅證據或勾串證人的風險，法院裁定羈押，囚車畫面也曝光；巧的是，這天剛好是台南市長黃偉哲就職滿七週年，耶誕節晚上，李明峯被解送看守所，也成為黃偉哲任內，第三位涉貪遭裁定羈押的局處首長。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？
立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
Honda Motorcycle聖誕騎跡 全台送暖戴著安全帽、騎著二輪，用行動把溫暖送到最需要的地方化身孩子們眼中的聖誕騎士
Honda Motorcycle聖誕騎跡 全台送暖戴著安全帽、騎著二輪，用行動把溫暖送到最需要的地方化身孩子們眼中的聖誕騎士SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
傳產老闆發文恐嚇「人死不夠多」 檢2天起訴
新北市 / 綜合報導 張文犯下震驚社會的隨機攻擊案引發社會不安，沒想到23日有一位游姓男子使用手機登入臉書帳號，以本人名義寫下多句恐嚇言論，讓民眾人心惶惶，經過調查局新北市調查處追查後發現，這位游姓男子大有來頭是念國立大學EMBA碩士學歷，更是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為多年前曾和同學發失糾紛，心懷不滿才做出不當行為，事後檢方火速在2天內偵結，將游姓男子以涉犯恐嚇公眾等罪嫌起訴。身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，將高大身材襯托得更加挺拔，他是46歲游姓男子，會被上銬帶回全是因為他被查到，在張文隨機攻擊案發後，上網PO出恐嚇言論，游姓男子在臉書上公開寫下，我全都不要，還口出威脅表示，全部下地獄永世不得超生，最後還寫到，我要趕進度了人死的不夠多。文章中不只點出自己曾就讀的學校，還點出特定人士的姓名，不當言詞引發社會不安，也讓民眾人心惶惶，檢調追查，發現游姓男子擁有國立大學EMBA碩士學歷，還是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為三四年前與EMBA的同學發生糾紛，心懷怨念。看到北捷事件後，23日中午在公司內用手機登入臉書帳號，以本人名義寫恐嚇言論，新北市調查處發現後，循線找到將游姓男子，火速將他拘提到案，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「經檢察官拘提到案後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，於近日偵結起訴。」非本案律師葉恕宏說：「依照刑法第151條規定，若行為人以文字，影像或其他方式，對於公眾或不特定多數人發出恐嚇，且內容足以使一般人心生畏懼，就構成恐嚇公眾罪最重得處兩年以下有期徒刑。」網路世界看似自由，但若是逾越法律界限就可能面臨法律責任，這次游姓男子在網上散播恐怖言論，如今也要為自己的行為付出慘痛代價。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
議員服務處變刑堂！郭再添涉「押人拘禁毆打」11名同夥全遭判刑
國民黨前屏東縣議員郭再添被控於2023年間受請託「處理」詐團黑吃黑案件，並將林姓被害人強押到服務處拘禁、毆打、案經屏東地院審理後，除郭因案通緝要另行宣判外，其餘11名共犯均依涉犯妨害自由，分處1年2個月到1年9個月不等徒刑，目前已向高雄高分院上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發起對話
律師男友捲詐團 檢察官涉洩密遭罰俸10月逾百萬
桃園市 / 綜合報導 桃園地檢署一名吳姓候補檢察官被控洩漏未公開的書類，給捲入詐團洩密案的律師男友，遭監察院彈劾並移送懲戒法院，雖然吳姓檢察官主張和律師男友對話都是聊生活瑣事，沒有意識到男友涉案，請求從輕處分，不過懲戒法院認為，吳姓檢察官已違反檢察官倫理規範，判處罰俸10個月，全案可上訴。台北地檢署日前偵結律師涉嫌勾結詐騙集團洩密案，16名律師向詐騙集團洩漏資訊，其中一名朱姓律師他的吳姓女友就是桃園地檢署候補檢察官，調查指出吳姓女檢察官，在2022年7月、10月，2023年11月間，將沒有公開的不起訴書等資料，傳給男友，並討論相關內容，不只傳送男友接受委任的案件資料，連自己偵辦的案件內容都外洩，吳姓女檢察官還曾受桃園市政府邀約在台上分享法學知識，現在涉嫌洩密遭監察院彈劾移送懲戒法院。不過她主張和男友對話，只是在聊生活以及工作瑣事，沒有意識到男友涉嫌詐騙洩密，請求從輕處分，懲戒法院26號審理，認為吳姓女檢察官已經嚴重損害檢察官聲譽，情節重大，有必要懲戒讓她心生警惕，裁定罰俸10個月以月薪換算超過百萬元，全案可上訴。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 1