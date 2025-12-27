彰化員林驚現「持刀男」在大街閒晃，手持西瓜刀及菜刀，引起民眾恐慌！警方迅速出動，以優勢警力將男子制伏，發現該名30歲簡姓男子無業且精神狀況不佳。目擊民眾表示，看到男子似乎與人有口角還揮刀，感到非常恐怖。警方提醒，面對危及公共安全的情況，民眾保持高度警覺並及時報警非常重要，才能有效維護社區安全。該男子目前已被逮捕，涉犯恐嚇危害公眾罪。

西瓜刀在手閒晃員林街頭！30歲男遭警圍捕 查扣2把刀。(圖／TVBS)

彰化員林近日發生一起持刀事件，一名30歲無業男子在員林大道附近手持西瓜刀閒晃，引起民眾恐慌並緊急報案。警方迅速出動，以優勢警力將男子制伏，並從其身上查獲西瓜刀及菜刀各一把。此事件引發當地居民高度關注，也凸顯民眾警覺性對維護公共安全的重要性。該男子雖無前科，但家屬表示其精神狀況不佳，目前他已因涉犯恐嚇危害公眾罪被警方逮捕。

事件發生在27日中午，當時一名身穿白上衣、短褲的30歲簡姓男子在彰化員林大道附近遊走，一手拿著包包，另一手持著西瓜刀。附近民眾發現這名男子行為異常，立即報警並開車跟蹤，確保警方能掌握其行蹤。

30歲男持西瓜刀閒晃 警方迅速制伏。(圖／TVBS)

員林警分局副分局長蕭志旺表示，接獲報案後，警方立即派出巡邏車前往現場。警車迅速將白衣男子包圍，員警掏槍瞄準並大聲命令男子趴下。該男子隨即雙手舉高，乖乖趴在地上，警方立刻上前取走他的隨身物品，包括西瓜刀和一個黑色包包，並將其上銬制伏。

在現場目擊的附近民眾表示，當時看到該男子在路上似乎與人有口角，手上還拿著刀，讓人感到非常恐怖，甚至有顧客因此感到驚嚇。

警方查扣的證物。(圖／TVBS)

警方後續調查發現，這名簡姓男子無業且無前科紀錄。家屬透露他的精神狀況不佳，但不清楚他為何會提刀上街。在被制伏過程中，該男子腿部有輕微擦傷。由於其行為已構成對公眾的威脅，目前他涉犯恐嚇危害公眾罪。

這起事件也提醒大家，面對可能危及公共安全的情況時，保持高度警覺並及時報警是非常重要的。透過民眾與警方的合作，才能有效預防潛在危險，維護社區安全。

