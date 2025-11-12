西瓜卡「Suica 企鵝」2026年底畢業！交棒新吉祥物 日本人不捨

國人到日本旅行搭電車，通常會購買當地的交通卡，其中JR東日本「西瓜卡」最為人所熟知，而卡片上的吉祥物也被暱稱「Suica 企鵝」。如今「Suica 企鵝」即將在2026年底畢業，交棒給新一任吉祥物，民眾都相當不捨。

Suica企鵝25年深受喜愛 新任吉祥物擬公開招募設計

只要嗶一下就能在日本搭電車，JR東日本的「西瓜卡」是民眾到日本旅行必備的交通卡，如今JR東日本宣布西瓜吉祥物「Suica 企鵝」即將畢業，交棒給新的形象吉祥物。

廣告 廣告

西瓜卡在2001年起發行，包含手機端的「行動西瓜卡」發行量已突破1億2千萬張，Suica企鵝也隨著卡片走進民眾家裡。Suica企鵝由繪本作家坂崎千春設計，推出過各種周邊商品，25年來深受民眾喜愛。

Suica企鵝預計在2026年底下台一鞠躬，民眾感到有點失落，大家也瘋狂猜測新任吉祥物會是誰，業者考慮向公眾招募設計方案。

日本行動支付進「戰國時代」 行動西瓜卡將增刷碼支付功能

近年來日本非現金支付規模逐漸擴大，2024年突破140兆日圓、約28兆台幣，其中刷QR Code的行動支付從2018年的0.2兆日圓增加到13.5兆，成長將近68倍。面對「行動支付戰國時代」，加上JR東日本在東北及北陸的路線營運陷入虧損，西瓜卡決定加入戰局，發展多元領域來開源，讓服務更上一層樓。

目前西瓜卡加值上限是2萬日圓，民眾通常用來刷車資或小額支付，使用範圍受限。未來加值上限可望提高到30萬日圓，加上明年秋天「行動西瓜卡」將新增刷碼支付功能，無論到賣場購物或者搭乘遠距離新幹線都能用西瓜卡付款。

國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

日本西瓜卡驚傳故障 JR東日本：疑駭客攻擊

遊日本更方便！ 「東急電鐵」推刷信用卡進出

「西瓜卡」綁定Apple Pay 詐騙集團傳釣魚簡訊鑽漏洞盜刷洗錢