西瓜田藏貴重漂流木 宜檢查獲143根、起訴18嫌

（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）劉姓及謝姓男子取得蘭陽溪河川地使用許可，以種西瓜為掩護，將紅檜等貴重漂流木埋在西瓜田內伺機變賣，台灣宜蘭地方檢察署查獲143根貴重林木，16日偵結起訴18名被告。

宜檢今天表示，劉姓及謝姓男子假借他人名義，向經濟部水利署第一河川分署申請取得省道台7甲沿線蘭陽溪河川土地使用許可，名義上從事西瓜等種植，實際上僱用石姓男子操作怪手，將漂流到這裡的紅檜等貴重林木掩埋在西瓜田內，伺機取走變賣。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署人員前往現場勘查時，劉姓及謝姓男子竟以已承租河床使用為由，阻止分署人員進入，企圖掩飾不法。

此外，檢方說，劉姓及謝姓男子懷疑石姓男子擅自取走先前掩埋的紅檜，由謝姓男子聯繫林姓男子等6人找到石姓男子後，將石姓男子帶到宜蘭市某處拘禁、毆打，並向石姓男子索討新台幣36萬元，經石姓男子求饒同意賠17.6萬元才獲釋放。

宜檢表示，去年9月發動大規模拘提與搜索行動，動員霹靂小組、森林警察等單位，結合林業專業人員協助鑑識贓木，瓦解橫行蘭陽溪流域犯罪組織，查扣貴重林木143根，總重約17公噸，市價超過500萬元，全案16日偵結，依侵占漂流物、私行拘禁及恐嚇取財等罪嫌，起訴劉姓與謝姓主嫌等18人。（編輯：李明宗）1150119