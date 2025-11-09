「西瓜蓮霧說」後再交鋒？柯志恩、邱議瑩同台又「鬥嘴」

國民黨立委柯志恩日前提到，民進黨「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引發民進黨立委邱議瑩不滿，並互嗆誰較「尖酸刻薄」。兩人8日在高雄彌陀虱目魚文化節同台，邱議瑩問柯志恩，怎麼穿得一身粉？柯志恩則說，她常常這樣穿，「又不是沒看過」。

邱議瑩和柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩接受網路節目專訪時表示，現在她的支持度已和當年不同，甚至還打趣地說，過去坊間流傳民進黨在南部「派顆西瓜」都能贏的說法，現在「西瓜」贏不了她，可能要「蓮霧」比較貴，比較有機會。

這番言論引發邱議瑩不滿，並指民進黨從來沒有派西瓜、蓮霧跟她選，自己也說過，柯志恩是可敬的對手，自己一直都以最嚴謹的態度看待。請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚。對此柯志恩則說，「我跟邱議瑩委員站在一起，誰比較尖酸刻薄，從過去的言談跟行為當中，選民自有公斷」。

值得注意的是，兩人8日都出席高雄彌陀虱目魚文化節並同台，柯志恩對邱議瑩說，「我早就在這邊恭候大駕」，邱議瑩表示，「我剛在那邊聯訪，妳怎麼穿得一身粉？」柯志恩回應，「我常常這樣子，又不是沒看過。」邱議瑩說，「沒有啦，比較少看妳穿這樣。」

