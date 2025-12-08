西田社布袋戲基金會 新竹縣國小布袋戲巡演



西田社布袋戲基金會今年自四月間起規劃新竹縣幾所國小進行校布袋戲巡演，包括有新竹縣中山國小、竹仁國小、二重國小、寶山國小山湖分校 、大同國小、 信勢國小、富興國小及西門國小等。總計安排了十場，目前已完成了八場的展演。



布袋戲巡演企劃旨在將傳統文化藝術引入新竹地區之國小，增進學生對台灣傳統表演藝術的了解與興趣。透過生動有趣的布袋戲表演並強調與台下觀眾的互動式體驗，激發孩子們從小對台灣傳統戲曲的興趣，培養其藝術欣賞能力，同時提升他們的文化素養。

演出內容將涵蓋廉潔與誠實、勇氣與堅毅、友愛與合作，除傳遞正確的處世價值觀外，搭配互動環節，讓學生能夠更深入地體驗這門傳統藝術。此外，主辦單位西田社布袋戲基金會也將提供布袋戲演出的解說與有獎徵答，讓學生親自參與和體驗布袋戲的魅力。