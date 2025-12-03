「西芹汁」降血壓又能排毒！營養師提醒有7種人不適合喝 別急著跟風

近期這股從歐美延燒至亞洲的「西芹汁」風潮，營養師指出，西芹汁確實是十分健康的飲品，雖有多項健康益處，但也並非人人適合，有特定7類族群應謹慎飲用，民眾飲用前，最好先諮詢醫師或營養師的專業意見，才能確保飲用安全。

西芹汁能降血壓、助排毒 但並非人人適合

營養師高敏敏指出，西芹汁具有抗氧化、抗發炎、消水腫及降血壓等功效，還能調節消化系統、促進身體代謝與肝臟排毒，但不是每種人都適合飲用這種健康飲品，民眾在追隨風潮前，要審慎評估自身體質，避免越喝越傷身。

7種人要注意 別急著跟風喝西芹汁

高敏敏表示，有7種人在喝西芹汁時要注意：

1.腎功能不佳者 需警惕西芹高鉀含量

西芹每100公克含有約240毫克的鉀，對腎功能不佳或需限制鉀攝取的人來說可能構成風險。腎功能不好的人鉀代謝較差，過量飲用西芹汁可能影響心律，有家族腎病史的人也建議先諮詢營養師再決定是否飲用。

2.服用抗凝血藥物者 應避免影響藥效

西芹富含維生素K，若是正在服用如Warfarin等抗凝血藥物的患者，就需特別注意，因為維生素K可能干擾藥物效果，增加出血風險，這類患者在調整飲食前應先諮詢醫師或藥師的專業建議。

3.體質偏寒者 飲用恐加重不適

體質偏寒、常有手腳冰冷症狀的人，也不太適合喝西芹汁。西芹性寒，具有利尿和降火功效，過量飲用反而可能加重寒性體質的不適，讓人感覺更冷、更虛弱和疲累。

4.過敏體質者 需留意交叉反應風險

西芹與芹菜、香菜同屬一科，高敏敏警告過敏體質者需謹慎，因為這類蔬菜容易誘發過敏反應，如氣喘、皮疹、喉嚨發癢等不適症狀。有相關過敏史的人應特別小心。

5.經期女性與孕婦應避免增加不適

經期容易疼痛的女性若攝取過多寒性蔬果，可能導致經痛加劇、血塊增加。而對於孕婦，西芹種子可能刺激子宮收縮，因此懷孕期間，不建議長期大量飲用西芹汁。

6.腎結石體質者 不宜增加結石風險

西芹含有草酸，而草酸容易與體內鈣質結合形成結石，因此有腎結石病史的人，應避免飲用西芹汁，以免增加結石形成的風險。

7.腸胃敏感者 需防止刺激不適

西芹是高纖維且具刺激性的蔬菜，對於胃潰瘍或腸胃敏感的人來說，飲用西芹汁可能引起腹脹、腹痛等胃腸不適症狀。

飲用西芹汁前 應了解自身體質與健康狀況

高敏敏強調，天然食品並不代表適合所有人。想嘗試西芹汁的民眾，應先了解自己的體質，再決定是否跟隨這股風潮，飲用前請先諮詢醫師或營養師的專業意見，才能確保飲用安全。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／高敏敏營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章