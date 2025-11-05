西華飯店熄燈後變豪宅！西華璞園1坪224.7萬 1坪200萬俱樂部再添新案
記者陳韋帆／台北報導
台北豪宅市場再添200萬俱樂部新成員！「西華璞園」最新實價揭露，高樓層21樓成交單價達每坪224.7萬元，總價2.4億元，成為台北飯店改建豪宅代表之一。
根據地政雲資料顯示，「西華璞園」位於民生敦北商圈，為西華飯店危老改建案，最新揭露三筆交易皆落在今年7、8月。3樓成交1.86億元，每坪178萬元；18樓每坪212萬元、總價1.79億元；21樓則以每坪224.7萬元刷新社區高價，正式晉身北市豪宅新俱樂部。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，台北近年飯店危老改建風潮興起，主因危老獎勵容積高，且飯店業者省去整合風險。疫情期間觀光業低迷，許多老飯店競爭力下滑，改建為住宅後銷售收益甚至超越長期營運。
除「西華璞園」外，另一經典飯店改建案「國賓皇琚」2023年曾揭露總價4.7億元、每坪217.9萬元紀錄，累計實價達68筆、總銷破百億元。南京東路「鐫萃」（原馥敦飯店南京館）每坪172.7萬元，也成飯店改建豪宅代表，顯示「飯店變豪宅」趨勢持續發酵。
