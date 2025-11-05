「西華飯店」危老案首揭露 直衝北市單價200萬豪宅俱樂部

「西華飯店」危老案基地面積1049坪，規劃改建為地上25層、地下8層的豪宅建案。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕2021年年底核准的「西華飯店」危老案，歷經近4年規劃，選擇在房市買氣最低迷時進場推案，甚至一口氣揭露3筆實價，其中21樓每坪單價最高、達224.72萬元，順利成為「北市單價200萬豪宅俱樂部」的成員之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該案地段基地面積與開發商品牌都有優勢，過去類似商業設施改建每坪兩百萬已經不是太罕見的事情

根據內政部實價網最新揭露，該危老案基地面積1049坪，規劃地上25層、地下8層的豪宅建案，而最新揭露的3筆實價，樓層分別為3樓、18樓以及21樓，其中3樓總價約1.86億元、坪數約120.09坪(包括2個車位、約18.14坪)，一個車位價格為500萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪單價約177.99萬元。

廣告 廣告

至於，18樓總價約1.79億元、坪數約96.97坪(包括2個車位、約18.14坪)，1個車位價格高達600萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪單價約212萬元，21樓總價則高達2.4億元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪單價約224.72萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，西華飯店2022年熄燈之後，轉身投入危老重建，因位處鄰近敦化北路的民生重劃區、三面臨路、基地規模超過1000坪，形狀方正，一直是豪宅市場的大熱門。

以松山區豪宅預售實價登錄紀錄來看，單價表現僅次於小巨蛋對面的敦仰及慶城街、長春路口的「勤美璞真城仰 」，如今不畏市場低迷搶進豪宅剛性需求買氣，且該豪宅最高樓層為25樓，21樓每坪近225萬元，預期其它更高樓層單價還有向上挑戰的機會。而周邊除了豪宅市場屢有亮眼表現，商用市場則有甫完工的「國泰寰宇大樓」、「冠德民權大樓」，以及興建中的台北大學民生校區產學合作中心、國泰產業研發中心、全球人壽總部園區等大案，再加上台塑總部都更案，算是台北市重建密度最高且產業效益最強的區域，都市機能、景觀條件都會大幅提升。

【看原文連結】

更多自由時報報導

普發1萬正式開跑 登記、領取懶人包一次看懂

美股收盤》華爾街CEO示警！費半下殺4％ 台積電ADR重挫逾3.5％

飛機上最差的位置是「這排」旅遊專家都說會讓人崩潰 原因曝

輝達Blackwell晶片賣中國 貝森特跟川普唱反調？

