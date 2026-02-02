西藏流亡政府司政、議會初選 27國87地區設投票站

位在印度北部達蘭薩拉的西藏流亡政府，1號舉行司政與第18屆西藏人民議會的初選投票，藏人手持身分證件井然有序的，在投票所排隊領選票，圈選好心目中理想的候選人之後，最後把選票投進票匭。

達賴喇嘛2011年交出政治權力之後，議會便是流亡藏人最重要的機構，一屆任期五年，每年召開兩次會議，共有45名議員，其中30人代表三個傳統省份，10人代表五個宗教傳統，5人代表流亡藏人。

西藏流亡政府議員候選人索南托布傑說：「繼續推進西藏運動至關重要，因為這至今已經持續了60多年，我們正在經歷第二代領導層的更迭，我們必須明白爭取自由的鬥爭，需要一代又一代人 團結一致，保持堅強才能繼續下去。」

中國2020年的人口普查數據顯示，境內藏族人口有700多萬；而藏人行政中央估計，散佈在全球各地的藏族人口約有600萬。這場選舉超過半數的選民、約56000人，居住在印度、尼泊爾和不丹，其餘34000人分散在世界各地，其中約12000人在北美，8000人在歐洲生活。為了讓選舉順利進行，流亡政府在27個國家、87個地區設了309個投票站 。

西藏流亡政府選民丹增諾布表示，「我相信中國正在看這一切，他們會看到流亡的藏人，正在投票選出他們的政治領袖，享受這些民主價值。」

中國外交部在發給法新社的書面聲明表示：「所謂的"西藏流亡政府"不過是一個分裂主義政治團體，是完全違反中國憲法和法律的非法組織。」初選主要是選出候選人，最終投票將在4月26號舉行，結果將在5月13號公佈。藏人以行動證明儘管沒有國家，他們仍持續在國際間進行實際上的外交活動與自治自理。

