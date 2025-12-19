西藏高僧轉世 6歲仁波切誕生印度 年邁導師伴歸鄉

圖／聯影提供

榮獲柏林國際影展評審團大獎的紀錄片《喇嘛與仁波切》，歷時8年拍攝，記錄一名由西藏高僧轉世的6歲仁波切，在誕生地印度，等待前世的西藏弟子來接他回去，但始終沒有人來。一名年老的喇嘛擔任小仁波切的導師，陪伴他度過遭寺廟驅逐、村民嘲笑他是「冒牌仁波切」的成長歷程，最後帶他踏上艱辛旅程，回西藏找尋前世的寺院；但因為中國封鎖邊境，而斷了歸鄉路。

北印度的「拉達克」，九歲的安杜正為信徒祈福，他在五歲時被發現，是西藏高僧轉世的仁波切。

廣告 廣告

"喇嘛與仁波切"對白：「我前世生活在西藏康區的，康巴人，我還記得那個地方，我轉世到拉達克的薩迪村，這裡的人叫我帕德馬安杜。」

喇嘛烏金是安杜的導師，從他5歲開始照料他的生活，這位年長的喇嘛，以能夠服侍仁波切為榮。

"喇嘛與仁波切"對白：「我只是個單純的傳統醫生，而且學歷不高，我從未想過，甚至從未料到，我會侍奉一位轉世高僧。」

安杜是在六歲時被認證為仁波切，當時一名路過當地的西藏僧人，承諾將安杜的消息帶回康區寺院；此後，安杜就一直在等待前世弟子，來接他回西藏。

"喇嘛與仁波切"對白：「我的弟子們應該會來接我，從康區出發，但還沒有人來。」

但多年過去，安杜沒有等到他的弟子，他每天都在想原因，但烏金知道這與西藏目前的政治情勢有關。

"喇嘛與仁波切"對白：「但西藏太遙遠，那是不可能的，此外中國還封鎖了邊境。」

烏金教仁波切吹奏樂器，說這能把遙遠的弟子召喚過來，烏金只能用這個方法，安慰一個失望的孩子。(2-0049)由於西藏寺院遲遲沒有人來接，安杜最終被逐出拉達克的寺院。

"喇嘛與仁波切"對白：「仁波切不能再留在這間寺院裡，他在拉達克沒有歸屬感，就像個孤兒。」

為了全心照顧仁波切，烏金放棄行醫的工作，從早到晚打理安杜的生活，每天接他下課，兩人在回家路上打雪仗，感情就像祖孫一般。

"喇嘛與仁波切"對白：「研讀佛經要專心，光學不悟就當不了好的仁波切， 所以理解非常重要，來讀這一段吧。」

村裏面開始有閒言閒語，說安杜是冒牌仁波切，烏金心裡也很著急，擔心安杜的未來，他想盡辦法要幫助安杜成為高僧，擁有他自己的寺院。

"喇嘛與仁波切"對白：「這位仁波切真有福氣，他有這麼美的寺院，我都沒有，但我不能跟烏金伯說啊。」

原本受人崇敬的仁波切，現在卻遭村裏的人冷落，尤其是在慶典活動中，11歲的安杜嚐到人情冷暖。

"喇嘛與仁波切"對白：「不管別人說什麼這孩子跌落塵埃，我都決心要為我的仁波切，指引他通往寺院的道路。」

拉達克廟中的高僧建議安杜，到西藏邊境的寺廟，接受高等教育，於是烏金和安杜踏上了旅程，他們想先試著回到西藏康區，尋找轉世前的寺院。這一路十分艱辛，小仁波切也進入了從未看過的世界，兩人走了2個月的時間，終於到達邊境，眼看翻過山頭就是西藏康區，但卻不得其門而入。

"喇嘛與仁波切"對白：「站崗的武警會逮捕你們，仁波切，不要去。」

烏金帶著仁波切登上了山頂，朝著西藏的方向望去，安杜吹起海螺，在漫天飛雪中召喚著前世因緣。安杜也在此刻明白了，最珍貴的不是屬於自己的寺院，而是這一路以來呵護他的烏金伯。

"喇嘛與仁波切"對白：「和你在一起我就開心。那我就必須侍奉你。謝謝你。這是我的職責。」

紀錄片《喇嘛與仁波切》由韓國導演文暢庸歷時八年拍攝，細膩記錄烏金與安杜跨越年齡與身分的真摯情誼，導演表示，這部作品非關宗教，而是關於成長與陪伴。 烏金在與入寺求學的安杜道別時，兩人強忍悲傷，在如茵的草地上，打起了假想的雪仗，彷彿回到往日時光。

更多 TVBS 報導

湯姆克魯斯攜手奧斯卡最佳導演 大跳熱舞明年化身《挖掘者》

李奧納多認了28年以來沒重看《鐵達尼號》 珍妮佛勞倫斯問出真正原因

西島秀俊挑戰全英文台詞！與桂綸鎂紐約扮夫妻「暗潮洶湧 驚悚尋子

獨家專訪／《韓國製造》玄彬秀日文失敗笑翻 鄭雨盛大談兩人對手戲

