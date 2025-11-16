台一線西螺路段再傳改裝車集體闖紅燈事件！目擊民眾拍下10多輛改裝車呼嘯而過的畫面，這些車輛不僅拆除車牌躲避科技執法，還改裝排氣管造成嚴重噪音污染，讓附近居民苦不堪言，「常常半夜兩三點被吵醒」、「已經吵到麻痺了」！警方表示，將調閱監視器畫面追查違規車輛，危險駕車行為最重可罰9萬元，若涉及刑責將依公共危險罪送辦，同時加強聯合稽查，以維護交通安全與居民安寧。

西螺凌晨驚見「改裝車團」闖紅燈！拆車牌躲科技執法 警方嚴查。(圖／社會事新聞影音)

台一線西螺路段改裝車集體闖紅燈事件，引發民眾關注與不滿。車主在停等紅燈時，目睹多輛拆除車牌的改裝車輛呼嘯而過，完全無視交通號誌。據影片顯示，事發於16日凌晨3點多，估計有10多輛改裝車在台一線雲林西螺交流道附近路段集體闖紅燈。這些車輛不僅拆除車牌以躲避科技執法，還改裝排氣管造成噪音污染，讓附近居民飽受困擾。

台一線改裝車闖紅燈 拆車牌呼嘯而過。(圖／社會事新聞影音)

目擊車主拍攝的影片清楚記錄了這些改裝車在紅燈時一輛接一輛超車衝過的畫面。這些車輛引擎聲低沉，在暗夜中呼嘯而過，影片中也可見警車經過現場，應是接獲通報趕往取締。然而，附近住戶表示，類似狀況屢次發生，造成嚴重噪音困擾，讓他們感到無可奈何。一位住戶提到，這些改裝排氣管的車輛非常吵，甚至已經「吵到麻痺了」。另一位住戶則表示，半夜兩三點被吵醒的情況「常常」發生。

危險駕車行為最重可罰9萬元罰鍰，若涉及刑責，將依公共危險罪送辦 。(圖／翻攝社會事新聞影音)

雖然警方巡邏車趕往取締，但當時並未查獲違規車輛。不過，警方已看到民眾上傳的目擊影片，並表示會進行追查。西螺分局五組組長林文水表示，分局將調閱沿線監視器畫面，釐清相關車輛，並函文給監理站和環保局，通知車主進行相關噪音與非法改裝等臨時檢驗。林文水強調，危險駕車行為最重可罰9萬元罰鍰，若涉及刑責，將依公共危險罪送辦。

針對居民反映不只假日，連平日也有類似狀況的問題，西螺分局表示，將立即加強防制勤務，並在重點路段配合監理站、環保局加強聯合稽查，強力取締噪音、非法改裝車輛及危險駕駛行為，以維護交通安全與居民安寧。

