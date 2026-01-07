西螺分局新廳舍落成紀念外套亮相！ 巧思設計凝聚警心寫下歷史新頁

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣警察局西螺分局新建分局廳舍將於2025年9月正式啟用，分局長閻百川特別規劃設計「新建分局落成紀念外套」，致贈全體同仁及警友辦事處幹部。外套結合分局意象與地方特色，象徵新廳舍啟用的重要里程碑，不僅凝聚團隊向心力，也為西螺分局寫下嶄新歷史篇章。

西螺分局新廳舍落成紀念外套亮相，巧思設計凝聚警心寫新頁。(記者廖承恩拍攝)

西螺分局指出，新建廳舍啟用是分局發展的重要轉折點，象徵警政工作邁向現代化與專業化。為留下具體而深刻的紀念，分局長閻百川別出心裁，以「穿得上身、記在心裡」為構想，設計專屬紀念外套，讓每位同仁在日常勤務中，都能感受分局共同走過的歷史時刻。

廣告 廣告

紀念外套整體設計簡潔卻富含意義，胸前以「SP」字樣呈現西螺分局英文名稱 Siluo Precinct 縮寫，線條俐落、象徵警察行動力與紀律精神；臂章則以新建廳舍外觀為設計主軸，搭配落成年份，代表分局正式邁入全新階段，也象徵守護地方治安的責任與使命持續延續。

此外，外套布標巧妙融入西螺大橋與警車元素，呈現西螺在地特色與交通樞紐意象，寓意警方如同橋樑般，串聯民眾與安全，日夜守護地方安寧。整體設計兼具紀念價值與實用性，既能因應勤務穿著需求，也成為分局珍貴的集體記憶，獲得同仁一致好評。

紀念外套設計簡潔有意義，SP縮寫象徵警察行動力與紀律。(記者廖承恩拍攝)

日前於分局主管會報中，分局長閻百川與各級主管率先身著紀念外套亮相，並邀請西螺警友辦事處主任廖丁川及團長熊亞萍共同參與開箱分享。現場氣氛溫馨熱絡，象徵警政團隊與警友辦事處長期攜手合作、相互支持的深厚情誼，也為新廳舍啟用提前暖身。

閻百川表示，新建廳舍不僅大幅改善同仁辦公與執勤環境，更代表西螺分局持續精進、守護民眾安全的堅定決心。未來將在嶄新空間中，持續發揮專業，結合警察之友力量，深化治安與交通工作，讓警察成為民眾最安心、最可靠的後盾，共同打造安全宜居的生活環境。