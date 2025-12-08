西螺分局警政評核勇奪五大獎 黃富村親頒獎肯定績效標竿

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺警分局日前在114年度警政工作評核中，以資訊管理、檔案與出納作業等多項指標表現突出，一舉奪下五項大獎，成為全縣焦點。雲林縣警察局長黃富村於局務會報親頒獎項，由分局長閻百川代表受獎。閻表示，佳績來自團隊自律、專業與持續革新，未來將以更強效能守護轄區安全。

西螺分局在今年度警政評核中，以資訊類項目拔得頭籌，從科技應用、數據整合、雲端維運到資安演練皆獲高分肯定。分局近年推動智慧化勤務，包括強化資安系統、優化案件流轉平台，以及導入行動警政工具，使警勤效率大幅提升。評核委員指出，西螺分局在「科技與安全並行」的推動模式上，已成縣內典範。

在行政管理面向，西螺分局於檔案管理與出納作業奪得多項名次。分局以制度化流程、緊密稽核機制與透明化紀錄作為管理核心，將每一環節做到可追蹤、可查驗、無漏洞。此次能奪得前三名的優異成績，顯示行政團隊運作嚴密、不浮不漏，是維繫警政公信力的重要後盾。

分局能奪下五獎，靠的不是偶然，而是每一位同仁日以繼夜的專注與堅守。他指出，警務無假日，資訊、檔案、出納三大業務看似後勤，卻牽動前線每一項治安工作。閻感謝同仁的高度自律與使命感，並承諾繼續帶領團隊精進，讓西螺分局的每項服務都能「看得見效率、摸得到品質」。

在局務會報上，局長黃富村親手將五項獎座授予西螺分局，充分肯定其在今年評核中的全面突破。黃富村指出，評核制度競爭激烈，各分局皆以最佳狀態應對；西螺分局能脫穎而出，代表平時的執行力與紀律已內化為日常。他期勉西螺分局以此為動能，帶動全縣警政持續向上。

面對多變治安環境，西螺分局持續強化巡邏密度、深耕社區警政，並結合科技偵查、交通管理與預防犯罪作為，建置更精準的安全防護網。分局也透過線上平台拓展服務窗口，讓民眾報案、詢問與申請更為便利。此次獲獎象徵其整體運作邁向制度化、數位化與更高透明度。

西螺分局全體同仁表示，五項獎項既是肯定，更是責任。未來，分局將持續以「效率、安全、信任」為核心推動警政工作，深化智慧科技、穩固行政治理、提升服務品質，同時強化治安防護與民眾互動。西螺分局承諾以更紮實行動守護轄區，讓居民生活在更安全、更安心的環境中。