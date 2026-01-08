西螺圖書館親子共讀與手作活動 激發孩子創造力與閱讀熱情

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺鎮立圖書館將於1月25日舉辦親子共讀與手作活動，邀請家長攜手孩子走進《夢銀行：時光寶盒》的奇妙故事世界，並在葉于萍老師的引導下，製作《土耳其星語：月光寶盒》，讓親子在共讀與創作中互動，激發孩子的想像力與創造力，名額僅限25組，報名熱烈。

西螺圖書館1/25親子共讀手作，共探《夢銀行：時光寶盒》奇幻故事。(記者廖承恩翻攝)

圖書館館長廖雅娟表示，此次活動旨在透過繪本故事與手作結合的方式，提升孩子的閱讀素養，同時增進親子情感。葉于萍老師指出，共讀不只是閱讀，更是親子間最自然的對話方式，透過故事情節與手作體驗，孩子的思維與創意將被充分啟發。

活動當天，孩子們先在老師引導下閱讀《夢銀行：時光寶盒》，故事以溫暖的語調帶領孩子探索時間與夢想的奇妙旅程。家長們則在旁協助，並與孩子分享閱讀心得，增進互動，讓閱讀不只是個人經驗，更成為家庭共同的情感交流。

隨後的手作課程《土耳其星語：月光寶盒》，讓孩子將故事中的美好延伸到生活中。透過剪裁、拼貼與組裝，孩子們親手完成獨一無二的星語寶盒。老師強調，手作過程不僅能培養孩子的專注力與手眼協調能力，也能鼓勵孩子將故事創意實際落實，讓閱讀與生活緊密相連。

親子共讀手作活動，打造孩子閱讀與創作的成長舞台。(記者廖承恩翻攝)

西螺鎮立圖書館提醒，活動採實體報名，名額有限，親子組需共同參與，材料費380元由老師收取。報名即日起至115年1月20日止，額滿提前截止。圖書館呼籲家長珍惜名額，如無法參加，請提前通知候補者。

此次親子共讀與手作活動，不僅為孩子提供閱讀與創作的平台，也讓圖書館成為社區親子互動的新空間。館方表示，未來將持續推動多元化活動，讓親子能在書香與手作中，共享成長與陪伴的美好時光。

📌 報名網址：https://forms.gle/QToWFQpW2UtXQb4m6

