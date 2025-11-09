西螺大排赫見"垃圾漂漂河" 環保局開罰4罰單

中部中心／黃毓倫、陳建華、蔡松霖 雲林報導

雲林縣西螺大排，鄰近果菜市場，常有農民、菜販或民眾，將蔬果或一般廢棄物，傾倒在大排，形成了垃圾漂漂河。相關單位架設科技執法設備，有一段時間有改善，但是最近垃圾漂漂河，又重現了，環保局調監視器，查獲四件行為人祭出罰單！

蔬菜、寶特瓶、黑色垃圾袋裝的一大包垃圾，隨著水流漂流，形成了垃圾漂漂河，這只是一小部分，再往上游走，還有更多成堆的寶特瓶、甚至還有保麗龍箱！

民眾：「這喔很久了都這樣啦，（說裝監視器也沒辦法）嗯，晚上都拿來隨便丟。」

廣告 廣告

民眾：「在水門那邊阻塞，水門開了才從上游流下來。」

民眾：「要清乾淨，才不會上面流下來，中下游一直塞，應該要清乾淨啦。」





西螺大排赫見"垃圾漂漂河" 雲林縣環保局開4罰單

垃圾堆裡還有保麗龍箱、各種雜物通通往大排丟（圖／民視新聞）









雲林縣西螺大排，因為鄰近果菜市場與農地，過去經常有農民跟菜販，將不要的蔬果菜葉扔進大排，相關單位因此架設科技執法設備，改善過一段時間，現在垃圾漂漂河又出現了！

雲林縣環保局副局長黃富義：「我們同仁巡查之後發現，都是當地的一些農民隨意棄置，我們也透過監視系統查察，至今已經查獲4件的行為人，給予行政裁處。」





西螺大排赫見"垃圾漂漂河" 雲林縣環保局開4罰單

民眾希望相關單位不只要裁罰，也要把垃圾清乾淨，維護環境整潔。（圖／民視新聞）









不要以為半夜偷丟垃圾就沒事，電眼全都錄，環保局強調，查證屬實可依廢清法開罰最重6000元罰款，而且是按次計算，丟越多次罰越多，呼籲民眾要有公德心，不要再把大排當垃圾場！





原文出處：西螺大排赫見"垃圾漂漂河" 雲林縣環保局開4罰單

更多民視新聞報導

議員籲桃市府完善公園垃圾桶及公廁 曝1招可避免民眾亂丟家戶垃圾

才剛吃烤雞慶祝... 中國神舟20號撞太空垃圾延半年返航

宜蘭海岸線爆量漂流木、垃圾 漁民捕撈鰻苗受阻

