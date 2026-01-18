中部中心/蔡松霖 雲林報導

雲林縣西螺大橋北岸的草生植物，17日不明原因起火燃燒，大量灰燼順著風勢，飛到2到3公里遠外的西螺鎮，街頭彷彿下起"灰燼雨"，灰燼飄散在街頭和民眾住家，難以清理，居民抱怨連連。

西螺大橋植物悶燒灰燼飄數公里 天空如下"灰燼雨"(圖/民眾提供)





西螺大橋北側，大面積植物起火燃燒，遠遠就能看到橘紅火光，還有大量黑煙直竄天際。大量灰燼，順著風勢，一路被吹到，2到3公里外的西螺鎮，灰燼像漫天雪片，在空中飄阿飄，最後彷彿下起"灰燼雨"，四散街頭各個角落，也堆積在住家門口。民眾試圖清掃環境，但無奈灰燼根本掃不完。

西螺大橋北岸的草生植物17日起火燃燒 導致西螺鎮籠罩在黑煙和灰燼當中(圖/民視新聞)





雲林縣西螺大橋北岸的草生植物，17日不明原因起火燃燒，初估悶燒面積大約1公頃，導致西螺鎮，籠罩在黑煙和灰燼當中，空氣中甚至瀰漫惡臭。

火勢17日晚間順利撲滅 起火原因有待進一步釐清(圖/民視新聞)



雖然火勢，在17日晚間八點多順利撲滅，不過這突如其來的灰燼雨，還是讓西螺鎮民，飽受困擾，至於草生植物怎會突然起火燃燒，還有待進一步釐清。









