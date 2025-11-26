西螺大橋維修補強工程 全橋施工將封閉管制至116年1月4日

▲西螺大橋維修補強工程，自114年12月1日至116年1月4日止全橋施工封閉管制。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】西螺大橋將於114年12月1日至116年1月4日進行維修補強作業，並於114年12月1日上午8時起實施全日全橋封閉，彰化縣政府提醒所有用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。施工期間已請施工單位完整設置改道路線指引與警示標誌、加派人員協助交通指揮與動線引導等措施。呼籲用路人提前改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場管制人員指揮，以確保通行安全。

位於縣道145線上的西螺大橋橫跨濁水溪下游，串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，全長約1,939公尺。本工程將進行鋼構補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等重要作業，以提升橋梁整體安全與耐久性。