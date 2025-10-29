西螺大橋維修補強開工祈福 盼再造歷史新風貌

「西螺大橋」維修補強工程，舉行開工祈福，盼再造歷史新風貌。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府祈求「西螺大橋維修補強工程」施工能順利圓滿，特別在「西螺大橋」彰化端的橋頭，舉辦開工祈福典禮，彰化縣長王惠美邀請雲林縣長張麗善、交通部公路局代表、各級民意代表及地方仕紳共同參與，也象徵中央與地方跨縣份攜手合作，為歷史留下見證。

王惠美表示，「西螺大橋」見證了西部經濟發展史，也是串連彰化與雲林兩地重要交通樞紐，自1953年開始通車至今，已有72年的歷史；全長1,939公尺，寬7.3公尺，為雙向通行，以31跨華輪式鋼桁架橋樑串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，肩負著中部地區人流、物流與產業發展的交通命脈，同時也是兩縣的歷史建築，承載著文化價值與地方記憶；而然，「西螺大橋」橋樑構件已逐漸顯現漆面老化、色差不均、鋼構鏽蝕、橋墩裂縫、混凝土剝落及排水系統阻塞等問題，已嚴重危及橋樑整體安全。因此，彰化與雲林縣政府積極協調後，向中央爭取補助，將由交通部補助1.53億、雲林縣政府分擔0.18億及彰化縣政府自籌0.6億元，共耗資總經費高達2.31億元，將針對鋼構件局部補強修復、橋面伸縮縫修繕及外觀塗裝整新等工程；施工期間大橋將全線封閉，請鄉親改道使用台1線「溪州大橋」作為替代道路；總工期預計為400個日曆天，預計在明年(115年)12月完工。

彰化與雲林兩縣攜手維修「西螺大橋」，隆重舉行開工祈福，盼再造歷史新風貌。（圖：李河錫攝）

張麗善表示，「西螺大橋」是彰化與雲林共同的橋樑，在農產運輸及各項交流上扮演著重要角色；感謝王惠美縣長對地方基礎建設的用心投入與維護，除了向中央積極爭取補助，兩縣政府也共同出資、負起維護西螺大橋維修補強工程之責；相信「西螺大橋」整修完工後，將以嶄新的面貌迎向下一個里程碑，持續串聯起交通、觀光與文化發展的重責。

立委謝衣鳯表示，西螺大橋不只是兩縣的共同記憶，也是臺灣的共同歷史，感謝王縣長縣府團隊用心擘劃及縣議會所有議員共同支持，讓西螺大橋的修補強工程能順利開工。在立法院也會持續爭取地方建設，讓西螺大橋暢行無阻，帶動地方繁榮與永續發展。（李河錫報導）