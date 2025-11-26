西螺大橋維修補強 將封橋1年

串聯彰化、雲林兩縣的西螺大橋，已經使用72年，12月1日起至民國116年1月4日展開維修補強工程。彰化縣政府26日公告，從12月1日上午8時開始，將實施全日全橋封閉，預計封橋約1年，提醒民眾配合交通管制與改道。

西螺大橋自民國42年通車至今，橫跨濁水溪，連接雲林西螺鎮與彰化溪州鄉，是兩縣具代表性的地標，全長1939公尺、寬7.32公尺，採華倫氏穿式橋梁設計，早年還曾附設台糖小火車鐵道，形成汽車與小火車並行的特殊景觀，當時更有「遠東第一大橋」之稱。

因具備重要歷史文化價值，西螺大橋在90年與93年分別被彰化、雲林兩縣登錄為歷史建築。依照「南橋北管」管理原則，102年由彰化縣接管，為提升橋梁整體安全與耐久性，兩縣府積極爭取修繕計畫。

彰化縣政府工務處副處長陳銘男表示，西螺大橋位在縣道145線，是兩縣市的重要交通要道，縣府接管後，每2年都會檢修，近年檢查發現橋梁塗層老化、外觀色差明顯，部分鋼構已有鏽蝕，橋墩也出現裂縫，因此決定全面補強。

他說，總工程經費2.31億元，由交通部補助1.53億元、彰化縣負擔0.6億元，雲林縣負擔0.18億元。修復內容包括鋼構補強、橋面伸縮縫更新、外觀重新塗裝等。也提醒大家12月1日起全橋封閉期間，請改走台1線（溪州大橋）作為替代路線。

彰化縣長王惠美表示，溪州大橋83年通車後，西螺大橋轉型為文化、觀光用途，但仍是地方重要交通命脈，相信修復工程完工後，將讓這座超過半世紀的老橋，以更安全、更亮眼的姿態繼續陪伴大家。