西螺大橋藝陣文化祭登上國際舞台 一舉勇奪美國繆思創意獎三項大獎

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣年度文化盛事「2025西螺大橋藝陣文化祭」在國際舞台寫下新頁，榮獲2026年美國IAA「繆思創意獎」活動文化類最高榮譽白金獎，並同時奪下活動藝術類與活動節慶類金獎，一舉抱回三項大獎。這項源自濁水溪畔、扎根地方信仰的藝陣文化活動，成功以傳統文化走向世界，成為台灣地方節慶登上國際的重要代表。

西螺大橋橫跨濁水溪，不僅是交通命脈，更是世代雲林人共同的生活記憶與文化象徵。縣長張麗善指出，「西螺大橋藝陣文化祭」以地方信仰與傳統藝陣為根基，透過精緻策劃與創意展演，讓在地文化不再只是被保存，而是被看見、被感動、被世界理解。此次榮獲國際大獎，是對雲林文化厚度與創新能量的最佳肯定。

張麗善強調，縣府長期投入文化扎根與節慶品牌經營，透過結合傳統藝術、現代表演與跨界創作，讓藝陣文化跳脫既有框架，轉化為具有國際語言的文化內容。從地方廟埕走上國際舞台，這不僅是活動的成功，更是雲林文化自信的具體展現，也證明地方文化同樣具備站上世界舞台的實力。

文化觀光處表示，2025西螺大橋藝陣文化祭以「文化傳承」為核心主軸，整體策劃從主視覺設計、節目編排到演出動線，皆緊扣西螺大橋意象、濁水溪流域信仰文化與土地記憶，完整呈現地方歷史與人文脈絡。活動內容結合傳統藝陣、書法藝術、火舞展演、現代音樂與當代表演藝術，讓傳統文化在創新中持續延續。

文觀處進一步指出，活動也特別強化文化教育與親子參與層面，透過親子友善節目設計、文化導覽、市集體驗與文創紀念品，讓民眾在參與中理解文化、在體驗中認同文化，使節慶不只是觀賞活動，更成為全民共享的文化生活場域，有效擴大文化影響力。

縣府表示，西螺大橋藝陣文化祭連續在國內外屢獲肯定，顯示雲林文化品牌已逐步建立清晰定位。未來將持續深化在地文化價值，結合觀光推動與國際行銷，吸引更多國內外旅客走進雲林，親身感受濁水溪畔所孕育出的文化力量，讓世界記住雲林，也讓雲林的文化持續走向世界。