西螺大橋藝陣文化祭 獲美國繆思創意獎3大獎項肯定





邁入第4屆的「2025西螺大橋藝陣文化祭」再度於國際舞台綻放耀眼光芒，榮獲2026美國IAA「繆思創意獎（MUSE Creative Awards）」活動文化類最高榮譽「白金獎（Platinum）」、活動藝術類「金獎」及活動節慶類「金獎」，一舉拿下3項大獎，展現雲林深厚文化底蘊與節慶策劃實力，為地方觀光與文化行銷再創亮眼紀錄。

縣長張麗善表示，「西螺大橋藝陣文化祭」自舉辦以來，始終以傳統藝陣與地方信仰為核心，並融合書法、火舞、現代音樂與當代表演藝術，成功打造兼具文化深度與創新能量的節慶品牌。今年榮獲文化類白金獎，以及藝術類與節慶類雙金獎，不僅是國際評審對活動內容與整體策劃的高度肯定，也讓世界看見雲林在地文化的獨特魅力與國際競爭力。

廣告 廣告

文化觀光處表示，2025西螺大橋藝陣文化祭以「文化傳承」為核心精神，從主視覺設計到整體節目規劃，皆緊扣西螺大橋、濁水溪流域信仰文化與土地記憶，本次活動也特別強化文化教育與親子參與元素，結合在地美食、市集體驗與文創紀念品，讓文化以更親近、可參與的方式被傳承。未來將持續深化在地文化價值、拓展國際能見度，吸引更多國內外旅遊走進雲林，親身感受這片土地所孕育出的文化力量與藝術光彩。

更多新聞推薦

● 檜意森活村委外公司爆財務缺口 林鐵文資處收回經營權