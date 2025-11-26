西螺大橋12月起全橋封閉維修 預計116年1月完工

為提升橋梁耐久性與使用安全，彰化縣政府指出，連接彰化與雲林、橫跨濁水溪的西螺大橋將於12月1日起至2027年1月4日進行維修補強工程，並自12月1日上午8時起，大橋將全日封閉，期間禁止通行，縣府呼籲用路人提前規劃行程並配合相關交通管制。

啟用72年的西螺大橋橫跨濁水溪下游，串聯彰化溪州鄉與雲林西螺鎮，全長約1939公尺，縣府表示，此次工程內容包括鋼構補強、伸縮縫修繕及橋面塗裝更新等作業，旨在提升橋梁的安全性與耐久性，施工單位已規劃改道路線指引、警示標誌，並將派員進行交通指揮，以協助用路人順利改道。

在封橋期間，縣府建議民眾改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並遵從現場人員的指示，以確保通行安全。