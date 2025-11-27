西螺大橋12月起封橋維修 雲縣府籲提前改道

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府宣布，位於縣道145線、橫跨濁水溪的西螺大橋將自114年12月1日起至116年1月4日封閉施工，12月1日上午8時起全日封橋，進行鋼構補強、伸縮縫修復與橋面塗裝等整建作業。縣府提醒往返雲林西螺鎮與彰化溪州鄉的用路人提前改道省道台1線（溪州大橋），以維護行車安全並減少塞車衝擊。

交通工務局表示，西螺大橋全長約1,939公尺，是連接彰雲兩地的重要通勤與運輸動脈，車流量大且橋梁使用年限高。此次工程將針對鋼構件補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等關鍵結構進行全面提升，目標是強化橋體耐震力、抗腐蝕能力與整體使用壽命，確保濁水溪重要跨河橋梁能長期穩定服務。

縣府強調，自12月1日起全日全橋封閉後，施工單位已完整規劃改道路線指引，並將在各主要路口設置警示牌面、交通引導標誌，加派交通指揮人員協助疏導，減少封橋期間的不便。用路人可改行省道台1線溪州大橋，亦可依照現場替代動線引導行駛，避免行程延誤。

交通工務局指出，工程期橫跨一年以上，雖對地方交通造成影響，但橋梁安全絕對不能妥協。此次補強是確保大橋結構健全的重要工程，完成後將有效提升行車安全性、降低因老舊結構可能引發的風險，也讓往返彰雲兩地的民眾擁有更安全、可靠的通行環境。

縣府表示，施工期間造成不便，敬請鄉親理解並配合交通管制。未來將持續盤點縣內重要橋梁與道路狀況，逐步推動橋梁更新與維護計畫，打造更安全、具韌性的交通路網，落實 SDGs11「永續城鄉」的核心精神。