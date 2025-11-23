西螺太平媽祈福馬拉松萬人競速 軁轎跤祈安、跨大橋封路跑出宗教能量

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】2025西螺媽祖太平媽祈福馬拉松於今(23)日在西螺福興宮熱力開跑，今年賽事結合信仰文化與城市觀光，吸引含國際跑者在內逾兩千名選手齊聚，挑戰21K半馬、10K挑戰與3K歡樂組三大組別。最大亮點為年度限定「軁轎跤」祈福儀式與客製化雷雕姓名獎牌，更因西螺大橋即將封閉維修，跑者得以踏上罕見封橋路段奔馳，活動在運動與信仰交織下，熱力點燃全鎮。

2025西螺媽祖太平媽祈福馬拉松今於福興宮開跑，兩千跑者熱血集結祈福開跑。(記者廖承恩翻攝)

本屆賽事最受矚目的傳統特色「軁轎跤」吸引跑者踴躍排隊，只要完成賽程，皆能從媽祖神轎底穿越，象徵祈求健康、消災解厄與行路順遂。許多跑者表示，這是參加祈福馬拉松最重要的一刻，身心疲憊、汗水淋漓時，在神轎下獲得象徵性的加持，更突顯賽事宗教文化的獨特價值，也讓太平媽祈福馬成為全臺唯一兼具運動精神與神聖儀式的路跑盛事。

今年賽事融合信仰與觀光，吸引逾兩千名含國際跑者挑戰21K、10K與3K組別。(記者廖承恩翻攝)

今年路線規劃穿越新、舊西螺大橋、延平老街與堤防綠道，讓跑者以雙腳感受西螺城鎮的歷史紋理。尤其因西螺大橋即將進行全橋封閉維修，主辦單位特別開放跑者踏上封橋路段，是近年少見的珍貴跑旅體驗。跑者沿途欣賞濁水溪河景，感受秋日微風，形成壯麗的大橋風光路跑畫面，不少人直呼「跑一次少一次」、「完全值得」！

太平媽祈福馬拉松自舉辦以來，逐年吸引更多跑者慕名而來。(記者廖承恩翻攝)

今年另一亮點為半馬與挑戰組限定的客製化雷雕姓名祈福獎牌。每名完賽跑者可自行選擇祈福語，包括「平安、健康、升遷、良緣、金榜」等字樣，再由主辦單位以雷雕刻上個人姓名，使獎牌兼具成就象徵與祈願意義。許多跑者抱著獎牌合影，直呼「最有溫度的完賽禮」，更有人表示要將獎牌供奉家中，象徵太平媽庇佑常伴。

跑者奔馳穿越百年老街與河岸風光，沉浸西螺深厚信仰底蘊。(記者廖承恩翻攝)

太平媽祈福馬拉松自舉辦以來，逐年吸引更多跑者慕名而來，形成兼具文化性與城市觀光力的指標賽事。跑者在奔馳過程中，穿越百年老街與河岸風光，體驗西螺濃厚的信仰底蘊。主辦單位表示，希望透過馬拉松讓更多人「跑進西螺、看見西螺」，不只是挑戰體能，更是心靈沉澱與地方文化認識之旅。

縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍及縣府民政處長蕭德恕、文觀處長陳璧君等貴賓皆到場鳴槍，展現對活動的高度支持。地方團隊包含志工、醫護單位、交管人員、在地社團等全力投入，沿途補給也有西螺特色美食陪跑，讓選手感受到最「西螺味」的熱情。主辦單位強調，賽事不僅帶動住宿、餐飲與觀光人潮，更讓國際跑者認識西螺文化，是地方推動城市品牌的重要契機。