西螺太平媽祈福馬拉松23日開跑 兩千跑者齊迎媽祖庇佑

2025西螺媽祖太平媽祈福馬拉松將於11月23日（星期日）在雲林縣西螺福興宮盛大登場。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】2025西螺媽祖太平媽祈福馬拉松將於11月23日（星期日）在雲林縣西螺福興宮盛大登場，吸引兩千多名來自全台與海外的跑者共同參與。這場年度盛事由西螺福興宮主辦，以結合信仰、運動與地方文化為核心精神，規劃21K半馬組、10K挑戰組與3K歡樂組三大組別，適合專業跑者與親子族群同樂，完整展現西螺深厚的宗教與人文底蘊。

今年賽事更推出亮眼特色：客製化雷雕姓名祈福獎牌。半馬組與挑戰組跑者可領取刻有個人姓名及自選祈福語（如平安、健康、升遷、良緣、金榜等）的專屬獎牌，象徵紀念、自我成就與祈願三重意義兼具，深獲跑者期待。

賽事路線帶領跑者穿越西螺多個地標，包括延平老街、堤防綠道，以及新、舊西螺大橋。特別的是，在西螺大橋進入維修封閉前，跑者能難得一睹其壯闊風景，奔跑於濁水溪畔，讓自然景觀與地方文化完美融合。

自舉辦以來，西螺媽祖太平媽祈福馬拉松已成為地方年度重點活動之一，縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍及多位縣府代表均親臨鳴槍。今年亦吸引越來越多國際跑者報名，為地方觀光注入新活力，提升西螺在國內外的能見度。

主辦單位表示，將透過賽事持續推動西螺文化觀光，讓更多人走入西螺、認識太平媽信仰，也將馬拉松轉化為傳遞祝福、連結社區與促進地方發展的重要平台。

