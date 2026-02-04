西螺太平媽祖北上駐駕9天！ 信義年貨大街設壇祈福

台北市 / 綜合報導

台北信義年貨大街1月31日開始，一連9天舉辦，今(2026)年現場氣氛相當不同，因為雲林西螺福興宮，將百年歷史的太平媽祖，北上駐駕到信義街頭，讓信眾能夠近距離參拜和體驗鑽轎，就算是平日下午，依然有許多民眾來祈福。

鑼聲響起，在將軍團護駕下，西螺福興宮太平媽祖，現身在台北市，信義區百貨裡，讓不少民眾又驚又喜，信義區百貨和西螺福興宮合作，首次共同主辦年貨大街，雖然繞境活動，只有一日限定，但超過3百年歷史的太平媽，期間限定駐駕在信義區，讓民眾可以近距離參拜，體驗鑽轎腳。

民眾說：「特別第一天的時候有鑽轎，因為沒有機會可以去繞境，還滿開心的。」、「這樣大家都方便，不用跑那麼遠，小朋友也可以來這邊參拜一下媽祖。」、「滿好玩的，(台北)很少，我沒有鑽過。」

每一位來參拜的信眾，虔誠拿香低頭默念心中願望，不管大人小孩，看到媽祖現身，都來祈福保平安，雲林西螺福興宮北區執秘林忠諺說：「去年的時候跟百貨有合作，活動非常的熱絡，進而才有這一次太平媽走春賜福，因為在轉運站旁邊，所以很多家庭或者是百貨公司的專櫃小姐們，都會帶著他們的彩妝或是專櫃的部分，進獻給太平媽。」

新春佳節太平媽祖駐駕現場，讓現代感十足的信義區，充滿年節氣氛，過去中南部媽祖，也時常北上來交流，去(2025)年10月底至11月初，白沙屯拱天宮媽祖就曾到新北板橋「贊境」，適逢艋舺青山宮170週年時，北港朝天宮媽祖，也曾搭火車北上，復刻1935年「鐵道神緣」，與青山王遶境，讓傳統信仰在現代都市中持續發光。

