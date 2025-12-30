西螺太平媽祖顯神蹟！男車禍命危奇蹟康復…父載400斤現採玉米還願

記者吳泊萱／雲林報導

立廟超過300年的雲林西螺福興宮「太平媽祖」再顯神蹟！今年5月，住在彰化永靖的一名梁姓男子因嚴重車禍，昏迷指數一度只剩3，醫院也發了病危通知。一家人急得六神無主，急奔西螺祈求太平媽護佑孩子化險為夷，結果15天後，梁男病況持續好轉，最終康復出院。一家人為了感謝媽祖庇佑，特地載了400斤鮮採玉米到廟前烹煮還願，免費與信眾結緣，分享孩子康復喜悅。

彰化永靖鄉梁家人載400斤現採玉米來還願，免費烹煮發放與信眾結緣。（圖／翻攝畫面）

12月27日，西螺福興宮外搭起帆布棚架，一家人在路邊煮起鮮採玉米，一共400斤，全部免費發送。並在棚架前，立起黃色告示牌，表示因兒子車禍重傷，蒙西螺太平媽祖慈悲庇佑救回性命，特地以新鮮現採玉米400斤還願結緣，答謝神恩。

廟方表示，來還願的梁家人住在彰化永靖，梁父曾在西螺建興路上擺攤賣現採玉米。今年5月，梁家兒子因嚴重車禍，昏迷指數一度只剩3，醫師請家屬做好最壞打算，梁父聽聞後立刻趕往福興宮祈求媽祖庇佑孩子脫離險境，願以能力所及範圍扣達神恩。

神奇的是，梁父祈願後，在加護病房觀察15天的兒子，病況竟逐漸好轉，隨後轉至普通病房，並在2週後平安出院。一家人為了感謝媽祖神蹟，特別準備400斤現採玉米到廟前烹煮，免費送給信眾結緣，分享孩子康復的喜悅。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

